Es momento de dejar de cuestionar a Danna Paola por sus fotos "con filtro"

Danna Paola sin duda es una de las cantantes más exitosas del momento. Tras el éxito de la serie Élite, la mexicana se concentró en la música, obteniendo reconocimientos internacionales por sus canciones de amor y desamor.

Y es que aunque la pandemia echó para atrás sus planes de irse de gira para promocionarse como cantante, nada le impidió seguir creando y logrando colaboraciones de gran impacto con artistas como Sebastián Yatra, Mika, Cali y El Dandee, Lola Índigo y Denisse Rosenthal.

Por si fuera poco, este año se convirtió en embajadora de la marca deportiva Puma.

No hay duda de que Danna merece el éxito que está teniendo ahora. Sin embargo, algo que ha llamado la atención ha sido su transformación. La intérprete de "Mala Fama" no sólo ha optado por probar diferentes looks sino que además, ha mostrado un rostro más afilado y un cuerpo más atlético.

Mientras que Danna se mantiene muy discreta sobre su vida personal, algunos la acusan de abusar del Photoshop y los filtros en sus fotos.

Instagram/ Danna Paola

Recientemente Danna compartió una historia en la que aparece con unos filtros de estrellitas, tal y como lo hizo Belinda en días anteriores. La imagen fue replicada en diversos sitios, donde en medio de los halagos, no faltaron quienes sólo se dedicaron a criticarla y compararla con su colega.

Algunos comentaron que Danna se ha pasado con los filtros y que ya no parece ella. Otros cuestionaron si se hizo algo en el rostro o incluso si edita su cuerpo para verse más delgada.

Lo que es un hecho es que señalar el cuerpo de una famosa jamás será sano para nadie.

Peinados de Danna Paola. - Instagram @dannapaola

Las redes sociales nos han convertido en blanco fácil de quienes sólo buscan qué criticar. Especialmente las figuras públicas tienen que soportar una gran cantidad de haters que las comparan, critican y cuestionan. Aún cuando existen formas de ignorarlos, es inevitable que terminen por afectar en cierta forma.

La presión por verse perfectas es una constante, especialmente en medio de una sociedad cada vez más exigente y crítica. Gracias a que los movimientos body positve cada vez adquieren más fuerza es que las mujeres nos hemos liberado de muchos prejuicios con respecto a nuestra imagen pero aún queda mucho camino por recorrer.

