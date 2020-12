Así es el original proyecto de moda con tejidos naturales del príncipe Carlos

A sus 72 años, el príncipe Carlos de Inglaterra, ha demostrado al mundo que él es un hombre multifacético y versátil que sabe de todo un poco. Recientemente, se conoció que el heredero a la corona británica trabajó en una colección de moda para hombres y mujeres.

Lo más curioso de todo es que las piezas de vestuario pertenecen al tipo de “moda sostenible” para proteger al medio ambiente y a los animales.

Su colección de moda sostenible fue desarrollada y elaborada junto a la firma Net-a-Porter, una de las de mayor auge en Reino Unido y en buena parte de Europa.

Otras firmas que participaron en el desarrollo del proyecto fueron las firmas The Modern Artisan y Dumfries Hoyse.

La oficina de comunicaciones del propio Carlos de Inglaterra reveló, a medios londinenses, que el proyecto de moda del príncipe heredero forma parte de un programa formativo especial para jóvenes diseñadores. Todos ellos trabajarán directamente para la Fundación del Príncipe de Gales.

Lo asombroso del proyecto es que todos los beneficios económicos del proyecto se destinarán a la propia fundación para que pueda desarrollar más planes formativos en el futuro.

El hijo de la reina Isabel II, contó al editor de la publicación, Edward Enninful, los secretos de su estilo. Aseguró que está lejos de ser un ícono de la moda y lo grafica con una divertida metáfora: “Soy como un reloj estropeado. No me gusta tirar nada, me gusta que las cosas me duren lo más posible. Por eso, pido que me arreglen los zapatos, me ajusten la ropa… Incluso me ponen un parche, si es necesario. Me encanta la ropa que dure mucho tiempo y eso le hace bien a nuestro planeta, alejarse uno del consumismo exagerado”.

Para hombres y mujeres

La colección de moda sostenible del príncipe Carlos de Inglaterra contiene ropa tanto para hombre como para mujer y ha sido diseñada por un grupo de jóvenes diseñadores italianos y de Reino Unido.

En total fueron confeccionadas 18 prendas para la primera colección, ocho para hombre y 10 para mujer. Todas ya están a la venta en las webs de lujo online de Yoox (The Outnet, Yoox, Net-a-porter y Mr Porter).

Para hombres están disponibles camisas (730 euros), pantalones (800 euros), una cazadora (1.415 euros), un jersey (570 euros), una chaqueta de cashmere (645 euros) y un abrigo (1.255 euros).

Para mujer se puede elegir un abrigo (1.365 euros), blusas (desde 615 euros), pantalones (desde 750 euros), un vestido (75 euros), un traje de chaqueta (980 euros) y un jersey (425 euros).

“El proyecto The Modern Artisan trata de fortalecer las habilidades textiles y de trabajo en equipo de los modistos en formación tanto en el Reino Unido como en Italia, celebrando la fructífera tradición y el futuro de la artesanía textil británica e italiana”, señaló un comunicado oficial del príncipe de Gales y también duque de Edimburgo.

En el proyecto inicial se espera la participación de más de 30 jóvenes diseñadores de moda. Y las prendas de vestir espera que estén en las principales casas de moda de todo Reino Unido y gran parte de Italia.

Materiales eco-sostenibles

Se conoció que las prendas elaboradas fueron creadas a partir de cachemiras y lanas del fabricante escocés Johnstons of Elgin, y con seda orgánica del Centro Seta en Italia.

El príncipe Carlos declaró estar “enormemente impresionado por el esfuerzo, las ideas y la visión que han demostrado los artesanos del Reino Unido y de Italia. Ojalá se lleven consigo una gran compresión y habilidad a la hora de enfocar el diseño y la fabricación de manera sostenible, y que puedan aplicarlo a sus propios negocios o futuras carreras profesionales”.

Luego añadió que “para mí, la clave es redescubrir la importancia del papel de la naturaleza, entender de dónde vienen los tejidos naturales y cómo pueden usarse de formas innovadoras y emocionantes. Después de todo, la naturaleza es de dónde vienen todas las cosas”.

Expertos en la moda calificaron la primera colección de modas de la mano del príncipe Carlos como bastante “elegante”, “sobria”, “tradicional” y “sofisticada”, muy al estilo de los británicos.

