Kel Calderón es la gran ausente en el cumpleaños de su madre: viajó a Torres del Paine con Claudio Iturra

El distanciamiento entre Kel Calderón y su madre Raquel Argandoña, es reconocido por ambas. Luego del ataque propinado por Nano Calderón a su padre, Hernán Calderón, en agosto pasado, la familia se quebró, y el daño no ha podido ser reparado a lo largo de estos meses.

Ambas, madre e hija, han contado en distintas entrevistas que luego del episodio que marcó a la familia, se encuentran alejadas. Kel reprochó que su madre apoyara al joven, mientras que la influencer se quedó al lado de su padre, con quien ahora también está enemistada.

Consultada por su relación con Raquel Argandoña en una entrevista con Lun días atrás, Kel Calderón explicó que no hablan desde el día de la agresión. "No, desde ahí cortamos comunicaciones".

Por ello, la licenciada de Derecho no participó en la celebración de los 63 años de su madre, quien estuvo de cumpleaños este fin de semana. En compañía de su pololo Félix Ureta y sus amigos más cercanos, la panelista de Bienvenidos festejó un nuevo año de vida.

Por su parte, Kel agarró sus maletas y se fue a un viaje de aventuras en el extremo sur de nuevos país, Torres del Paine. La joven, eso sí, no partió sola, se fue en compañía de la agencia de viajes de Claudio Iturra, Masay Travel, con quienes ha estado compartiendo hermosas postales de su recorrido.

La idea del viaje, explicó la influencer en su cuenta de Instagram, es promover el turismo interno. "Recorriendo los paisajes inigualables de Torres del Paine💚 Junto a @masaitravel y @claudio_iturra estamos felices de promover el turismo local responsable ya que la comuna entró a fase 3 (preparación) y existen muchísimas personas que necesitan trabajar 💚".

Calderón también ha estado compartiendo historias de su aventura:

Kel Calderón y Claudio Iturra en Torres del Paine

Varios días de caminata en medio de la naturaleza e imponentes montañas, son parte de la aventura que la joven está viviendo.

"Estamos haciendo la ruta “W” son 80 km caminando por los lugares más lindos de la tierra! El parque abrió el 26 de noviembre 💚 Wish me Luck!", cerró.



Kel Calderón en Torres del Paine - Instagram

"Ser vulnerable, no me hace débil"

Hace unos días, Kel Calderón volvió a las portadas con una entrevista en la que habló sobre el complicado año que enfrentó por la polémica de su hermano. "Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola (…) Ha sido un proceso muy agotador, pero muy enriquecedor. Creo que hoy soy otra persona. Me ha costado aceptar que necesito mucho apoyo de mis amigos y de las personas que han estado siempre al lado mío", dijo.

Luego Kel escribió una reflexión en su cuenta de Instagram de lo que ha significado para ella este año. "Este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil. A veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas. Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza", aseguró.

Kel Calderón protagoniza sesión fotográfica - Instagram

