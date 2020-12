Siete estilos de Meghan Markle usando faldas y mini vestidos antes de llegar a la realeza

Antes de permanecer en la realeza, Meghan Markle, exduquesa de Sussex, llevaba una vida llena de éxitos como actriz de series de televisión e, incluso, ella también incursionó en el mundo del modelaje.

En su faceta de actriz, interpretó a Rachel Zane en la serie estadounidense Suits, de temática legal desde 2011 a 2018. Además, interpretó a la agente especial Amy Jessup del FBI en la serie televisiva de intriga de ciencia ficción de FOX, Fringe.

En el mundo del modelaje, Meghan lo hizo para pagar sus cuentas y mientras hacía otras audiciones e intentaba llegar al mundo del estrellato de Hollywood. Trabajó para la firma canadiense Reitmans y hasta participó en los diseños de las prendas de vestir.

“Fue un gran honor trabajar con Reitmans. Me refiero a que fue empresa familiar de 90 años y me confíe que se siente realmente emocionante. Me agradó ese trabajo de diseñadora y modelo, es algo que recordaré y que me llenó de mucha satisfacción”, dijo años atrás.

En esa época, Meghan tenía el permiso de lucir las prendas que a ella más le gustaban, como eran las faldas y que al entrar en la realeza tuvo que apegarse a normas más estrictas.

Sus siete estilos

Meghan sorprendió a todo el mundo al demostrar que ella hizo de todo para alcanzar sus sueños y estas fotos revelan su corta carrera en el modelaje y mostrando sus lindas piernas con distintos modelo de faldas:

Chica “working”

Acá Meghan Markle mostró su lado más sensual con una falda en color negro, tipo lápiz. Es un vestuario que va acorde a una chica “working” y es perfecto para la oficina porque su largo llega hasta las rodillas.

Minivestido blanco

Acá, Meghan Markle deslumbró con un minivestido blanco de la firma Reitmans.

Ella participó y creó una colección cápsula para la firma Reitmans y modeló con sus diseños. Los vestidos cortos eran de sus preferidos. Acá completó su outfit con unas sandalias con tiras de cuero.

Un dobladillo asimétrico vanguardista hace que este pequeño vestido blanco sea perfecto para un cóctel, una salida nocturna, y es perfecto en todas partes, solo debes tener unas lindas piernas para lucirlas.

Mini en ciruela

Este fue uno de los vestidos diseñados por la propia Meghan y con una falda bastante corta. Su originalidad y versatilidad lo hacen uno de los más cómodos, además de su espectacular color.

Un básico

Es un vestido de los más básicos que existen y perfecto para ir de paseo. Es bastante corto y le permitían a Meghan mostrar mucha piel, en especial sus tonificadas piernas.

La falda tipo lápiz

Ya en la realeza, Meghan Markle siguió deslumbrando con sus faldas.

Aquí ella robó miradas con un abrigo camel de Armani, falda de cuero verde oscuro de Hugo Boss y una blusa en seda verde oliva de & Other Stories, que se puede convertir en un estilo básico del otoño sin dudarlo un segundo.

“Sí, las faldas lápiz son mis favoritas, me encantan y son de mi estilo. Se ajustan bien a mi silueta y brindan mucha comodidad. Son fáciles de combinar hasta con una camisa de hombre de gran tamaño y para mantener el equilibrio”, dijo Meghan en 2016.

Más informal

Acá, Meghan le dio todo un giro informal a su atuendo con una falda color rosado y casi transparente. No optó por los clásicos jeans y chanclas, sino por un outfit más para el verano y la playa.

Una sexy minifalda

Esta minifalda es una de las prendas que tenía 'prohibidas' Meghan Markle cuando llegó a la realeza británica.

Con este outfit, ella demostró a la perfección el estilo sobrio y sofisticado, sin caer en lo vulgar.

