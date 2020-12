Adamari Lopez en mini short da clases de elegancia y sensualidad para mujeres de 40

Adamari Lopez se ha convertido en un icono de la moda, pues cada look que luce se convierte en tendencia y en el favorito de todas.

Especialmente en las mujeres de 40 años en adelante que desean derrochar elegancia y clase y seguir luciendo moderna, pues así es el estilo de la famosa conductora y actriz.

Desde jumpsuit, faldas, vestidos, y shorts, la celebridad ha dejado claro que las mujeres maduras pueden usar cualquier prenda que deseen, destacando su sensualidad y sin perder la clase.

Durante uno de los programas de 'Un Nuevo Día', la puertorriqueña de 49 años deslumbró y dio clases de elegancia llevando un short corto en tono rosa vieja.

Adamari deslumbró luciendo un short con blazer en rosa vieja - Instagram @unnuevodia

Este elegante short lo combinó con una blusa holgada y un blazer en el mismo tono, luciendo hermosa y sofisticado, un estilo que todas las mujeres maduras pueden copiar para lucir juveniles sin perder la elegancia.

Para complementar su look llevó unos tacones en tono nude, que le dieron el toque chic a su look y le permitió lucir sus piernas más tonificadas que nunca.

Combinó este hermoso look con unos tacones en tono nude - Instagram @unnuevodia

Su cabello en esta oportunidad lo llevó con ondas y recogido la parte de adelante hacia atrás, un estilo elegante que complementaba su look a la perfección.

"Amé este traje", "ese color a su piel le va muy bien", "wow cuanta elegancia, no espero menos de ella es hermosa", "siempre dando lecciones de estilo me encanta", "tiene unas piernas tonificadas y bellas", y "que look tan bonito, se ve espectacular", fueron algunas de las reacciones en redes.

Looks elegantes y modernos de Adamari Lopez para mujeres de 40 años o más

Jumpsuit negro

La conductora deslumbró con un jumpsuit negro sin mangas, con botones dorados muy elegante y perfecto para estilizar la figura.

Este modelo es ideal para las mujeres de 40 años o más que desean deslumbrar en las fiestas navideñas y lucir perfectas.

La conductora llevó un jumpsuit negro elegante y moderno ideal para las fiestas navideñas - Instagram @unnuevodia

Vestido camisero

La celebridad también presumió su buen gusto en la moda con un vestido camisero en tono azul eléctrico.

Este estilo le va muy bien a las mujeres maduras, pues les permite mostrar su lado sexy sin rayar en lo vulgar.

La conductora dio clases de elegancia y estilo con un vestido camisero azul - Pinterest

Vestido rojo

La puertorriqueña también llevó un vestido corto y ajustado rojo, presumiendo sus curvas y dejando ver su lado sofisticado.

Este vestido de mangas largas y con un arruchado en el abdomen es perfecto para lucir estilizadas en Navidad, así que es una gran opción para estas fechas.

La puertorriqueña deslumbró con un vestido rojo ajustado ideal para Navidad - Instagram @unnuevodia

Pantalón y camisa

También dejó ver que un pantalón negro marca la diferencia para un look elegante y con clase, y lo combinó con una camisa animal print con mangas largas.

Para complementar su outfit llevó unos botines negros también y se vio hermosa, estilizada y perfecta.

Así que si quieres lucir radiante en estas fechas de una manera elegante, perfecta, y cómoda, puedes optar por algunos de estos looks de Adamari Lopez que están llenos de clase y belleza.

