Este personaje del pasado regresaría a Grey's Anatomy y entusiasma a los fanáticos

Grey's Anatomy no podría estar mejor para muchos seguidores de la serie y es que en la temporada que se estrenó el pasado 12 de noviembre se incorporó a la trama la pandemia de Covid-19 y personajes de vieja data.

Específicamente, Derek Sheperd, interpretado por Patrick Dempsey, ha tenido importantes cameos en la entrega 17 de este dramático, pero parece que no será el único que regresará para conquistar a los fanáticos.

Personajes que vuelven a Grey's Anatomy

Pese a que no hay nada confirmado por la voces autorizadas de la serie médica, los fans empiezan a tejer teorías con los rastros que van dejando a través de las imágenes promocionales, trailers y por supuesto, cómo evoluciona la trama.

En el último episodio emitido, el tercero de 24 que se esperan como es costumbre, Meredith Grey está atravesando un reto para su salud al contraer la enfermedad que la ha dejado hospitalizada en el Seattle Grace.

En las conversaciones de la doctora Bailey con la hermana de Grey, Maggie, sale a relucir que es Alex Karev el que tiene la potestad para tomar decisiones legales sobre su estado, en caso de que empeore, lo que ha despertado rumores al respecto.

Bailey, Maggie y Meredith de Grey"s Anatomy. - Instagram @greysabc

Los seguidores de Grey's Anatomy afirman que quizás Alex Karev regrese junto con Izzie Stevens, después que en la anterior entrega él se marchara a sus brazos para formar una familia, algo que podría cambiar con su delicado estado de salud.

Otro factor que alertó a todos es que Ellen Pompeo, actriz que le da vida a la protagonista, publicó en su cuenta de Twitter un gif en el que aparece Meredith abrazada a Izzie, que luego fue borrado y despertó mucha polémica.

No obstante, este es uno de los escenarios menos probables debido a que más adelante en el episodio titulado "My Happy Ending", Grey le cede a Richard Webber la posibilidad de decidir legalmente sobre su futuro en caso de que ella no pueda.

Lo que sí es cierto es que el trailer del cuarto episodio muestra que un personaje fallecido estará en esos mismos sueños en los que se encuentra con quien fuese su esposo.

Lexie Grey es una de las candidatas a regresar. - Instagram @greysargetina_ok

Su hermana Lexie Grey, George O'Malley, Mark Sloan o su madre, Ellis Grey, son algunos de los nombres que entusiasman más a la audiencia que disfruta ver viejas caras conocidas después de una renovación general del elenco.

De los personajes principales con los que inició la serie en 2005 solo permanecen Meredith Grey, la gran figura de Grey's Anatmy interpretada por Ellen Pompeo, Miranda Bailey (Chandra Wilson ) y Richard Webber (James Pickens Jr).

Entre los posibles candidatos, el que despierta más entusiasmo y factibilidad es el personaje de Lexie, ejecutado por Chyler Leigh, quien estuvo durante 112 capítulos de la serie hasta que su personaje murió en un accidente aéreo en 2012.

La actriz fue cuestionada sobre su posible regreso a Grey's Anatomy pero se negó a dar declaraciones, reseñó el portal Para ti.

Detalles confirmados

En el mismo sentido, la showrunner de la producción de ABC, Krista Vernoff, afirmó que Derek Sheperd seguirá teniendo participación en al menos tres capítulos y que habrá "más" de lo que ya se vio, de acuerdo con Bola Vip.

Entre rumores de que es la última temporada, avanza Grey"s Anatomy. - Instagram @greysabc

"Tienen que sintonizar la próxima semana. Comenzamos el episodio con Meredith soñando con una playa y al final ella sueña con la playa donde está Derek y eso es lo que sabemos hasta ahora", dijo.

"Otra persona de su pasado se acercará con la marea. Es una temporada poderosa. Manténganse al tanto", agregó la encargada de la producción ejecutiva y los guiones de la serie, sin revelar más detalles del cuarto episodio que saldrá al aire el 3 de diciembre.

Este tendrá por título You’ll Never Walk Alone, y la descripción oficial afirma que "Owen se enfrenta a un diagnóstico que supone un reto mayor del imaginado. Mientras, Koracick empieza a enloquecer y Maggie tiene una visión menos sutil del pasado de Winston”.

