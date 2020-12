Estas famosas han superado la crisis del 2020 con empleos comunes

La crisis económica suscitada por la pandemia de COVID-19 sin duda nos ha afectado a todos, incluyendo a los famosos. A través de redes sociales, muchos de ellos han revelado las formas en las que están generando ingresos, ya que son tiempos en los que el trabajo en los foros escasea.

Recientemente la periodista Lolita Ayala sorprendió a todos al revelar que había iniciado un negocio de venta de playeras, como una forma de salir adelante de la crisis y de paso, apoyar la fundación "Sólo por Ayudar" a través de donar un porcentaje de sus ganancias.

Esta nueva era de la periodista sin duda sorprendió a todos, pues por muchos años estuvo al frente de uno de los noticier0s más importantes a nivel nacional. SIn embargo, ésta nueva faceta no es menos que su trabajo frente a las cámaras.

Ayala supo aprovechar el haberse convertido en una de las figuras más populares de las redes sociales en México ya que sus diseños hacen alusión a momentos que se viralizaron y convirtieron en memes como el famoso "Phil Barrera" o la icónica rosa con la que aparecía en el segmento "Información que cura".

Otra famosa que ha hecho de las suyas es la actriz Violeta Isfel sorprendió a todos con su hamburguesería, la cual inició a principios de año. La actriz tuvo que tomar una importante decisión en su vida: emprender su propio negocio. Y aunque eso significaría un gran riesgo, la actriz, famosa por el papel de "Antonella" en la telenovela Atrévete a Soñar, demostró que no hay imposibles.

La falta de trabajo y la necesidad de llevar el sustento a casa hizo que Violeta buscara la forma de salir adelante con sus propios medios. Su hijo fue quien le dio la idea de comenzar un negocio de hamburguesas ya que según reveló en su canal, es su especialidad.

La actriz comenzó en la cocina de su casa y poco a poco fue contratando gente hasta conseguir su propio local, llamado "Isfel Burguers".

Isfel siempre ha sido un ejemplo de superación, pues a pesar de ser mamá joven y soltera, sacó a su hijo adelante al mismo tiempo que ella seguía trabajando en los foros. Ahora, ha demostrado que todo trabajo es digno cuando hay esfuerzo y se hace por amor a los suyos.

Alisson Lozz también ha tenido que buscar la forma de asegurar un ingreso fijo a través de la venta por catálogo. Desde hace un par de años, Lozz se ha dedicado a vender cosméticos, asegurando que incluso gana más que como actriz.

La actriz aseguró que se encuentra bien, disfrutando de su vida y haciendo crecer su negocio. Así mismo pidió a sus seguidores que ya no le pregunten por su carrera de actuación y respeten su nueva faceta.

“Soy mi propia jefa. Nadie me trata mal ni me levanta la voz. Tengo un negocio que, además de pagarme mucho más de lo que nunca gané en ya saben donde, me permite cuidar mi salud, me permite enfermarme a gusto, me permite estar mucho más con mi familia y sobre todo me permite dedicarle tiempo a mi espiritualidad y a mi Dios Jehová”, escribió Allison.