Estrenos de Netflix de esta semana: Llega “Selena, la serie” y mucho más

Esta semana comenzamos por despedir a noviembre y darle la bienvenida a diciembre. Todo camino a la Navidad. Como siempre, Netflix suma a su plataforma nuevos contenidos. Ya estrenó las producciones navideñas como Dash & Lily y Visita de Navidad. Esta semana seguirá con la tendencia con The Holiday Movies That Made Us. Esta es una docuserie que nos muestra cómo se lograron algunas de las cintas de Navidad más conocidas del séptimo arte.

Aunque la Navidad mantiene al público a las expectativas de lo que mostrará Netflix, esta semana también se suma a la plataforma una historia que tiene en ansias a todos: Selena, la serie, una producción que promete una gran audiencia debido a la multitud de seguidores de la conocida como reina del tex mex.

A continuación, te mostramos todo lo nuevo de Netflix esta semana para que no te pierdas ninguno:

El libro de los secretos de EE.UU. en Netflix (1° de diciembre)

También se trata de una docuserie que en esta oportunidad nos presenta su segunda temporada. En estos nuevos episodios, se sigue indagando en algunos de los sucesos que se han protagonizado en instituciones conocidas de los Estados Unidos, desde el Pentágono hasta la mansión Playboy.

El libro secreto de los EE.UU. - Agencias

Las películas navideñas que nos hicieron (1 ° de diciembre)

Llegó la época decembrina y Netflix se deja atrapara de ella con esta docuserie. En cada episodio, integrantes del equipo de las cintas navideñas más exitosas de los últimos años, narran algunos curiosos detalles de las producciones.

Alienígenas (1° de diciembre)

La serie documental Alienígenas vuelve a Netflix con una tercera temporada. En ella podremos continuar adentrándonos sobre el origen de algunas de las obras de arte más grandes dela historia.

Alienígenas. - Agencias

Ostra (2 de diciembre)

Una joven cantante se convierte en toda una sensación con su participación en un popular concurso de talentos. No obstante, su real intención es ganarse el cariño de su padre, quien es miembro del jurado.

Ostra - Agencias

Otras galaxias (2 de diciembre)

Para los apasionados de que no estamos solos en el Universo, Netflix nos muestra una docuserie original de plataforma en la que nos sugiere cómo podría generarse la vida en otros planetas.

Otras galaxias. - Agencias

Privacidad (3 de diciembre)

Se trata de una serie coreana de ficción. Nos muestra a un grupo de timadores que descubren un macabro plan que trama el gobierno, conjuntamente con una poderosa corporación para eliminar la privacidad de los habitantes del país.

Privacidad - Agencias

Do do sol sol la la sol (3 de diciembre)

Otra de las nuevas ficciones coreanas que estrena Netflix esta semana. La historia narra la vida de una joven pianista, que luego de perderlo, se llena de esperanza al llegar a un pequeño pueblo donde encuentra el amor, así como el hogar que siempre había soñado.

Selena: La serie (4 de diciembre)

Como te contamos al principio, esta es una de las producciones más esperadas de Netflix. Es el drama biográfico de la popular y querida cantante Selena Quintadilla desde sus inicios en la música y los numerosos obstáculos a los que tuvo que hacer frente.

Beani 2.0 (4 de diciembre)

Beani 2.0 sigue a una humorista, que, aunque no cuenta con la aprobación total de sus padres y su propia personalidad exigente, decide dejarlo todo para cumplir el sueño de su vida.

Beani 2.0 - Agencias

Los reyes de Johannesburgo (4 de diciembre)

Una nueva serie de Netflix. Nos presenta la historia de los hermanos Masire, quienes son los reyes del hampa de Johannesburgo. Pero su historia de un giro impresionante cuando una maldición familiar sobrenatural, así como complicada traición amenazan con destruirlos.

Mighty Express: Una aventura navideña

Netflix nos cuenta que Mighty Express suma a una nueva integrante y se lanza a una nevasca para entregar los regalos de Santa y asegurar una linda Navidad para todos los niños de Pista Férrea.

Mighty Express: Una aventura navideña. - Agencias

Barbie Princesa Aventura

Barbie descubre lo que representa ser una princesa moderna cuando intercambia lugares con Amelia, su doble de la realeza, quien pronto se convertirá en reina y anhela escapar.

