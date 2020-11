Shakira muestra cómo las mujeres de busto pequeño pueden lucir un lindo escote

Desde hace años, Shakira destaca en el mundo del espectáculo no solo por su increíble talento musical, sino por su autenticidad a la hora de vestir, y es que la colombiana siempre ha llevado un estilo que no se compara con el resto de las artistas.

Es un referente para las mujeres latinas y se ha convertido en un ícono de la moda para las mujeres que tienen un busto pequeño.

Aunque siempre ha destacado por sus curvas, Shakira es una mujer pequeña, con una estatura de 1, 57 aproximadamente y un cuerpo completamente natural.

Pese a los rumores de cirugías que persiguen a la mayoría de los artistas, la famosa se caracteriza por mantener su naturalidad y lucir hermosa.

En diversas ocasiones, la cantante ha sido interrogada sobre la percepción hacia sí misma y si en algún momento pensó en agrandar su pecho.

Muchas de estas preguntas surgían a partir de uno de sus más célebres temas, “Suerte”, en el que citaba una frase que expresaba: “Suerte que mis pechos sean pequeños y nos los confundas con montañas”.

En momentos, la artista admitió haber tenido fuertes complejos por el tamaño de sus senos, sin embargo, más tarde se aceptó tal y como es.

“Dije 'olvídalo, no soy perfecta. Mis fans me van a seguir mientras me mantenga escribiendo buenas canciones para ellos”, manifestó en una ocasión.

Sin duda, la colombiana ha demostrado el amor propio que posee, pues, no tiene ningún complejo en lucir lindos escotes ideales para cualquier chica de talla pequeña.

Por eso, aquí te mostraremos algunos de los atuendos con los que la intérprete ha dado lecciones de estilo para todas aquellas mujeres que desean llevar una prenda un poco más reveladora.

Atuendos de Shakira con escote

Con brasier a la vista

La artista sabe cómo sacar su lado sexi con un escote. En muchos de los trajes para sus shows, la artista opta por usar un brasier llamativo y con brillantes que sobresale de una manera muy sutil del atuendo que lleva.

Bralette con cruce

Los bralette han estado muy de moda en los últimos años y la cantante sabe cómo lucirlos. Sin importar que tenga un busto pequeño, los luce de una forma muy llamativa y hermosa.

Strapless

Muchos pensarían que hay que tener un gran busto para lucir un strapless y lucir sexi. Shakira es capaz de sacar su sensualidad con este tipo de prendas luciendo un delicado escote.

Abertura en el pecho

También ha usado escotes con atuendos mucho más sencillos con aberturas que dejan ver su figura y escote sutilmente pronunciado de una forma muy elegante.

Escote pronunciado

Si pensaban que no se arriesga con versiones mucho más arriesgadas, estaban equivocados, pues la artista no le teme a los escotes mucho más profundos.

Tips para lucir un escote si eres una chica con busto pequeño

Aunque para muchos puede resultar un complejo, la verdad es que el busto pequeño es ideal para lucir una gran variedad de escote.

No importa de qué tamaño sean tus senos puedes lograr lucir, elegante, sexi o delicada si seleccionas la prenda ideal que te ayude a transmitir eso que deseas.

Por eso, aquí te mostramos algunos de los tipos de escotes que te pueden inspirar para lograr el outfit que deseas.

Escote recto

Es ideal para lograr un look sencillo y elegante. Favorece mucho porque logra un estilo simétrico de forma automática y estiliza mucho la figura, pues da un efecto de alargamiento.

Escote mariposa

En este caso el efecto será de volumen. Aunque no hará que tengas un pecho grande, dará ese bonito efecto que se logra con las líneas de los pechos.

Escote corsé

Es un escote seguro tanto para mujeres con pecho grande como para aquellas de talla pequeña. Estos dan la sensación de firmeza y muchos logran levantar un poco.

Escote en “v”

Es el escote que nos favorece a todas, luce delicado y puedes darle una apariencia más sexi si seleccionas prendas con más profundidad.

