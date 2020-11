Netflix conmueve hasta las lágrimas con “El cuaderno de Tomy”, la cinta sobre el cáncer basada en una historia real

El cáncer es una de las enfermedades que más luto causan en las familias del mundo. Por eso El cuaderno de Tommy de Netflix nos conmueve hasta las lágrimas. Está basada en una historia real que nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida y cómo afrontar una enfermedad tan grave acompañando a nuestros seres queridos más allá de la muerte.

La cinta, dirigida por Carlos Sorín, es una nueva película argentina que basada en una historia real. Narra una historia que se hizo popular en Argentina en abril de 2015. Nos cuenta de una mujer llamada María Vázquez, quien murió el 21 de ese mismo mes de un cáncer de ovarios terminal.

La película se inspira en la obra El cuaderno de Nippur, escrito por María Vázquez cuando estaba ingresada en el hospital. La madre sintió la necesidad de dejarle un mensaje a su hijo de tres años . Así arrancó la historia. Murió a los 43 años, en abril de 2015, en Buenos Aires, luego de dejarle este tesoro al pequeño Nippur.

En el El cuaderno de Tomy Netflix nos muestra a la aceptación irónica de la muerte. Una mujer que estaba muriendo y supo contar su vida con humor.

La madre decidió contarle a su hijo con humor la difícil situación que estaba viviendo - Netflix

“Es un acto de amor infinito”

Pensar en cómo se sentirán los seres queridos con tu ausencia es, sin duda, uno muestra de la calidad de ser humano que eres. Y eso es precisamente lo que la autora hace con su hijo. Una manera de estar presente para siempre.

"Es un acto de amor infinito", dijo a EFE sobre este libro póstimo el actor argentino Esteban Lamothe, quien en la película interpreta a la pareja de la protagonista, encarnada por la actriz Valeria Bertucelli. Ambos son padres de un niño de tres años llamado Tomy.

La conexión entre el hijo y su madre moribunda no puede hacernos llorar más. - Netflix

El artista reveló lo que experimentó al filmar esta cinta: "Hacer esta película me conectó con algo que está alrededor nuestro, que los occidentales lo negamos, que es la muerte. No la incorporamos nunca como parte de la vida. Como si no fuese seguro que todos nos vamos a morir. Hay que empezar a pensar en eso de otra manera".

Un humor que acompaña hasta el final

El humor es una de las mejores herramientas que tenemos los seres humanos para afrontar los problemas. En la cinta de Netflix podemos ver cómo la protagonista no se desprende de la ironía de la muerte hasta el final.

Ese buen ánimo presente ante una muerte inminente se refleja muy bien en el largometraje. La historia se volvió viral e inspirativa en 2015, cuando y María Vázquez fue reconocida entre los personajes más influyentes del año en los medios del país.

La historia fue tan popular que cuando ya al final de su vida, se pensó en anestesiarla para no siguiera sufriendo, se convirtió en toda una crítica pública a lo que significa la eutanasia.

No obstante, el actor que interpreta al marido de María Vazquez, asegura que la muerte es una decisión a la que todos debemos acceder.

"Ciertas políticas que tratan de mantener con vida a la gente a cualquier precio… Eso no sé si está bien porque por ahí el paciente quiere descansar. Rendirse está bien", indica.

La cinta fue estrenada el pasado 24 de noviembre y ha conmovido a millones de personas. Es un enfrentamiento ante la muerte en la que se dejan plasmada la presencia de la protagonista en la vida de su hijo. Definitivamente es un filme que hay que ver con un pañuelo en la mano.

