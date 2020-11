"Qué delgada, por favor": China Suárez recibe ola de críticas por su peso en sesión de fotos

Desde que tuvo a su hijo Amancio hace cinco meses, China Suárez ha estado retomando algunos de sus compromisos laborales, que consisten en fotos publicitarias y campañas donde debe mostrar su cuerpo.

Y aunque la actriz siempre ha sido de contextura delgada, algunos de sus seguidores consideraron que se había excedido en la pérdida de peso tras el nacimiento de su último hijo con el actor Benjamín Vicuña.

La artista compartió fotos en blanco y negro de una sesión que se realizó para una marca de ropa donde aparece con calzones y con una chaqueta. Sin embargo, en las imágenes, algunos usuarios comentaron que sus piernas se veían demasiado delgadas.

"Marche un buen guisacho para esa pobre chica con hambruna", "😢 muy flaca chinita", "Que delgada por favor!", "Semejante mujer!!! no le queda ser tan flaca nomás!!! ", fueron algunos de los inapropiados comentarios.

"Le queda grande hasta la bombacha. Pobre", "Las pierna de mis pollos están más lindas que las tuyas!! Por dios!!", "Esta hermosa la chaqueta, pero personalmente creo que las tres fotos fueron sacadas desde un ángulo nada favorecedor·", continuaron comentando otros usuarios en otras de las fotos que pubicló la actriz de la misma sesión de fotos.

Por otra parte, hubo quienes defendieron a la argentina y aseguraron que se encuentra en un peso saludable. "2020 y hay gente que sigue opinando sobre el cuerpo de los demás, te falta mirarte un poco en el espejo", "es totalmente normal adelgazar cuando sos madre y estas amamantando! Otra persona depende de ese cuerpito!!. Estas hermosa!! Y no hay nada mas lindo que ser la fabrica de amor puro❤️", fueron dos de las defensas.

Más críticas

Y aunque ya es sabido que opinar del cuerpo ajeno es inaceptable, no es la primera vez que Suárez se ve enfrentada a críticas por su imagen.

La modelo, que ha recibido todo tipo de comentarios por exponer su figura post parto, pidió en una sesión de fotos en traje de baño que no se modifique su cuerpo.

En la publicación de su cuenta de Instagram de hace algunas semanas, explicó que su cuerpo no había sido adelgazado. "Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis (el fotógrafo) que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo", aseguró.

China Suárez posa en campaña publicitaria. - Instagram

La decisión, que fue aplaudida por sus seguidores, fue tomada con el objetivo de normalizar el cuerpo de la mujer después de un parto. "La panza de la china después de parir es mi panza después de almorzar", "Con esa cara podes tener el cuerpo que quieras jaja, perfecta", "Por Dios ojalá tener ese cuerpo después de tres embarazos", fueron algunos de los comentarios.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación"

Y aunque China reconoce que cuenta con buena genética y su cuerpo luce muy recuperado en poco tiempo, muchas personas continuaron criticando la exposición de la actriz.

Una de las primeras imágenes de su cuerpo luego de tener a Amancio y que causó polémica, fue una en traje de baño, donde además mostró la cicatriz de su cesárea.

Tras esta publicación, en sus stories de Instagram, la artista reflexionó sobre los comentarios que le habían hecho llegar y las múltiples críticas que ha recibido por mostrarse recuperada en tan poco tiempo.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación. Está claro que muchas veces está puesta la presión en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar", comenzó relatando en un video donde aparece con su hijo Amancio en brazos.

"Tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo, y no veo qué es lo que esté mal de compartir eso, así que si alguien me lo explica, buenísimo. No sé de qué sororidad hablan", agregó.

