El príncipe Harry es el ‘royal’ más sexy del mundo, según la revista ‘People’

Los lectores de People siempre dan cifras de interés mundial. Esto por la relevancia y prestigio de esta revista que siempre está haciendo encuestas entre sus seguidores para conocer lo que piensan sobre las celebridades. Esta vez le tocó al príncipe Harry. quien fue considerado el ‘royal’ más sexi del mundo de acuerdo a la reconocida publicación.

La competencia no estuvo fácil. Casi todos los miembros de la realeza se distinguen por sus hermosos rasgos y su elegancia. Pero el último hijo de Diana de Gales pudo pasar por encima incluso de su propio hermano, pues el príncipe William le seguía en la competencia.

El príncipe Harry está casado actualmente con la actriz Meghan Markle y, aunque ambos decidieron desvincularse de la realeza, la voz popular sigue considerándolos partes de ella, así como a su pequeño hijo Archie.

No es la primera vez que la belleza del príncipe Harry es reconocida

Sus ojos azules, su piel blanca, su altura y cabello rojizo hacen sin duda al príncipe Harry uno de los ‘royals’ más guapos de todos los tiempos. Pero las encuestas ratifican lo que está a simple vista y no es la primera vez que el esposo de Meghan Markle se lleva una distinción por su belleza.

El año pasado, en otra encuesta realizada también por la revista People, Harry fue calificado como “el papá más sexi del mundo”, superando incluso a estrellas de Hollywood como Ryan Lochte o Ryan Reynolds. El público ha considerado que se trata del miembro de la realeza que más roba corazones y llama la atención a donde quiera que llega.

La decisión del príncipe Harry de dejar Reino Unido ha bajado considerablemente su popularidad. Desde su adolescencia el nieto de la reina Isabel se ha visto envuelto en varias polémicas, pero ninguno como su renuncia a los deberes de la Corona. No obstante, ninguno de los incidentes ha sido impedimento para que People lo nombrara el ‘royal’ más sexy del mundo.

Contra quienes competía

Además de su hermano William, en esta encuesta de People, el príncipe Harry competía con prospectos como Carlos Felipe de Suecia, Abdul Mateen de Brunei y el Príncipe Félix de Luxemburgo. A todos los venció gracias al cariño que se ha ganado de la fanaticada.

El príncipe Harry se encuentra casado con la actriz Meghan Markle. - Agencias

Su figura atlética, simpatía, espontaneidad y elegancia han hecho ser al hijo menor del príncipe Carlos uno de los Windsor más querido. Sencillamente, Harry cuenta con un encanto especial que nos enamora a todas a pesar de las circunstancias que lo han rodeado.

Su separación es uno de los golpes más duros que la Corona británica ha sufrido en todos su historia. Que un miembro de la realeza renuncie a sus títulos, deberes y privilegios fue algo que conmocionó al mundo entero.

Incluso, aunque la brecha entre los hermanos se ha hecho más ancha, el propio príncipe William ha señalado que por motivos de seguridad Harry debería volver a Gran Bretaña.

No obstante, el príncipe Harry se muestra feliz en su nueva vida, aunque los paparazzis no han dejado de perseguirlo tal y como lo vivió su madre. Es que todas nos morimos por ver, aunque sea en una foto a este hermoso hombre, de apenas 36 años. No en vano ha sido nombrado el “más sexi de todos los royals”.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: