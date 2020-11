La indignación de los fans ante las nominaciones de los Grammy 2021

Las nominaciones para la 63 edición de los premios Grammy se revelaron este martes, provocando una división de opiniones ante la inconformidad de los fans.

Beyoncé se impuso con nueve nominaciones, seguida de Taylor Swift, Roddy Ricch y Dua Lipa con seis cada una. Doja Cat, Billie Eilish, Justin Bieber, Post Malone, Harry Styles, Lady Gaga, Ariana Grande y Chloe X Halle también aparecen en la lista en diferentes categorías.

Latinoamérica estará más presente que nunca de la mano de Bad Bunny y Camilo, además de Ricky Martin, Alejandro Fernández, Natalia Lafourcade y Christian Nodal.

Sin embargo, el descontento está en que no hay rastro de Selena Gomez, ni de Blackpink o The Weeknd, siendo que tuvieron éxitos con los que lideraron las listas de popularidad este 2020.

Todos al ver como los Grammys ignoraron por completo a The Weeknd (Abel), Selena Gomez, Blackpink, Demi Lovato, Miley Cyrus, Katy Perry y Camila Cabello pero si nominaron Yummy de Justin Bieber #GRAMMYs pic.twitter.com/VL32jg6TNW — Antonio García (@antoniogrciag) November 24, 2020

La canción Blinding Lights de The Weeknd se convirtió en uno de los éxitos virales de Tik Tok del año y una de las mejores de su álbum After Hours por lo que llamó la atención de muchos al no estar nominada. Del mismo modo la inconformidad estuvo en que el compositor Abel Tesfaye no tuvo reconocimiento alguno en la lista de este año.

Yummy del Justino Bieber está nominada pero Blinding Lights de The Weeknd no??? Esto es joda jajaja #GRAMMYs pic.twitter.com/UCNXJv6mXC — Fer Morales (@FerMoral3s) November 24, 2020

Por otro lado, los fans acusaron a los Grammy de haber ignorado a Selena Gomez por completo. Rare, el sexto álbum musical de la cantante, que marcó su regreso tras ausentarse por problemas de salud, encabezó el primer lugar en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Selena gomez lanzó un álbum súper completo, hablando sobre superación y amor propio, sobre su proceso, mostrándose real y abriéndose al público, un album lleno de esfuerzo con melodías y letras increíbles, y aún así no recibió ninguna nominación en los Grammy’s pic.twitter.com/c79G324BUu — ¿Por qué es tendencia? (@veintiuntrolos) November 24, 2020

El grupo surcoreano Blackpink también quedó completamente fuera de la lista de nominados, siendo que este año “The Album” ha permanecido en el #1 del Chart World Albums de Billboard, convirtiéndose en el girl group de Kpop que ocupa el #1 por más tiempo, por 5ta semana consecutiva. Asimismo Netflix lanzó un documental exclusivo sobre ellas, levantando dudas sobre los fans.

Y justicia para el grupo femenino que solo necesitó medio año para conquistar al mundo con su primer álbum PROUD OF BLACKPINK @BLACKPINK pic.twitter.com/y8CBwZTYlA — Ivan (@ryusomi_) November 24, 2020

Otra polémica se suscitó por las 9 nominaciones de Beyoncé. En redes se inició toda una discusión entre quienes la consideran merecedora de todos los reconocimientos y quienes alegan que no es así ya que este año no lanzó algo comercial en concreto. En redes sociales se le acusó de haber "comprado" nominaciones pues su esposo tiene acciones en el gremio.

Tampoco entiendo el impacto que genera Beyoncé en el panorama musical hoy día, porque para encontrar un proyecto de ella tienes que acceder a la deep web, ya que es prácticamente imposible de encontrar — Chromaricón🎄 (@JuanfranMonster) November 24, 2020

Sin embargo, el trabajo de la cantante estuvo en una producción musical exclusiva para la plataforma Disney Plus.

"Black is King" una película musical y álbum visual original de Disney Plus protagonizada, dirigida y producida por ella misma.

Todo el año se quejan porque los grammys premian éxito y no calidad pero ahora que beyoncé está nominada se enojan porque fue flop, mejor acepten que no les gusta ver a las mujeres negras triunfando💀 pic.twitter.com/yK2i4iSQfr — beyoncé (@queenbey409) November 24, 2020

