Las comidas prohibidas para los príncipes George, Louis y la princesa Charlotte

Los hijos del príncipe William y Kate Middleton: los príncipes George, Louis y la princesa Charlotte; por ser miembros de la realeza, pueden tener todo lo que cualquier niño del mundo pueda soñar.

Incluso, la mayoría de las personas piensan que los tres niños Cambridge pueden comer todos los dulces y platillos que ellos deseen, pero la realidad es muy distinta a sus sueños.

Y es que los pequeños de William y Kate deben cumplir un estricto régimen de alimentación para cuidar su desarrollo.

Es por eso, que los príncipes George (7), Louis (2) y la princesa Charlotte (5) tienen una lista de alimentos y comidas prohibidas porque podrían comprometer su salud, y en especial, en esta etapa en la que son muy pequeños.

Los prohibidos

Algunos de los alimentos que George, Louis y Charlotte no pueden consumir, también los tiene prohibido la reina Isabel II y el príncipe Carlos de Inglaterra, abuelo de los pequeños.

Cereales y bebidas ultra azucaradas

Los hijos del príncipe William y Kate tienen prohibido comer cereales y bebidas ultra azucaradas y con fuertes aditivos.

Estos alimentos son los principales causantes de algunas enfermedades con la diabetes. Además del sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento y hasta las molestas caries dentales.

Recientemente, el príncipe William bromeó sobre los efectos de que los niños tengan niveles altos de azúcar cuando comen dulces.

“Cuando los niños comen mucho dulce (en especial pastel) el azúcar entra en acción y todo es un caos después de eso y dentro de la casa. Son difíciles de controlar”, dijo el príncipe William entre risas.

Ajo

El ajo en exceso es otro de los alimentos prohibidos para los niños royals británicos. Por su fuerte y desagradable sabor y olor, este condimento queda fuera de la cocina de Kate Middleton.

Incluso, la propia reina Isabel II odia este producto en sus comidas. Los chefs del Palacio Real tienen prohibido servir platos que contengan demasiado ajo o cebolla.

Mariscos

Otro de los alimentos que queda fuera del menú de los príncipes George, Louis y la princesa Charlotte son las ostras.

Esto es debido al gran riesgo que se corre de contraer una infección estomacal o intoxicación.

El príncipe William ha confesado su gran pasión por el sushi. Sin embargo, se sabe que su esposa Kate Middleton, tiene una regla de “cero mariscos” en las comidas de sus tres hijos.

Carne semicruda

Por difícil que parezca, la carne semicruda o poco cocida es otro de los platillos eliminados de las comidas de los niños Cambridge.

Solo se consumen carnes que estén bien cocinadas, al igual que los pescados grandes. Obligatoriamente, estos platos deben estar acompañados de vegetales al vapor. Otros alimentos que se dice que también están prohibidos son las comidas picantes.

Embutidos

Cero embutidos y alimentos ultra procesados. La explicación se corresponde, una vez más, con el riesgo de intoxicación.

Las enfermedades más comunes son la toxoplasmosis, triquinosis, Salmonella, Listeria y E. coli. Y toda la comida que entra en la cocina de William y Kate Middleton es sometida a excesivos controles para evitar que estén dañados, vencidos o en mal estado.

Pasta procesada

Por difícil que parezca, la pasta no es uno de los platillos favoritos de los niños Cambridge. Aunque no está prohibido por completo, parece que no es del agrado de sus padres debido a su alto contenido de carbohidratos.

Este plato lo comen muy pocas veces y si lo hacen, es la propia Kate Middleton quien elabora la pasta de manera natural y sin aditivos. Allegados a la realeza aseguran que la pasta es uno de los platos preferidos de la princesa Charlotte.

