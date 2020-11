Así fue el romance de Luis Miguel y Erika Buenfil contado por la propia actriz

Hace varios años atrás, cuando Erika Buenfil y Luis Miguel estaban construyendo su legado artístico, el mundo del espectáculo los juntó e iniciaron un llamativo romance que a día de hoy, la actriz todavía recuerda.

De hecho, en su reciente participación en el programa de televisión, Netas Divinas, la mexicana abrió su corazón para contar más detalles de su unión y cómo, el intérprete de La incondicional la conquistó.

El romance de Erika Buenfil y Luis Miguel

“Es un caballero en toda la extensión de la palabra”, fue lo primero que vino a la mente de la famosa de 56 años cuando le preguntaron por el Sol de México, de acuerdo con Quién.

“Es perfeccionista, muchísimo, pero si lleva una continuidad perfecta en la parte del galanteo, si se dice así la palabra, de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip, no puede ser", agregó la también cantante.

La actriz solo guarda buenas palabras y recuerdos sobre Luis Miguel. - instagram @ErikaBuenfil50

De hecho, Erika Buenfil aseguró que él sabe cómo hacer sentir especiales a las mujeres y en los halagos, saca una nota sobresaliente.

"(Utiliza) la iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo, el príncipe azul. Lo hace todo muy bien en esa parte del galanteo", aseguró.

Sin embargo, para esto Luis Miguel sabe que tiene que estar muy atento a lo que dice su acompañante para luego darle una sorpresa que quede marcada en la mente de ellas.

“El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita”, añadió.

Así justamente le hizo en una ocasión disfrutando en el balneario del Pacífico mexicano en el que se le presentó como todo el galán que afirma ser en sus canciones románticas.

“Recuerdo fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo es a él en un coche blanco recargado con una camisa blanca”, rememoró.

Luis Miguel sería un príncipe hecho realidad, según las palabras de Erika. - Instagram @lmxlm

Un amor fugaz

No obstante, Erika Buenfil y Luis Miguel no fueron más que un amorío momentáneo que por distintas circunstancias no pudo convertirse en una relación formal.

Así lo aclaró la protagonista de telenovelas como Angélica y El derecho de nacer, afirmando que siempre se mantuvieron "sin etiquetas" y que disfrutó de un buen tiempo en compañía del cantante que "siempre huele bien y siempre está bien vestido", según el mismo medio.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás (su hijo). Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, dijo, confirmando la gran admiración que todavía siente hacia él en la actualidad.

"Él sabe, es un caballero (…) Todo era bonito y fue un momento precioso", remató, desatando los halagos del nacido en Puerto Rico hace 50 años.

El romance sucedió hace 16 años. - instagram @ErikaBuenfil50

El inicio de la historia

En el pasado, Erika Buenfil también habló sobre cómo inició el coqueteo entre ambos que se suscitó hace 16 años aproximadamente y que justo comenzó con un concierto de Luis Miguel en Monterrey.

"No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso (…) Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí", se sinceró meses atrás.

Ahí fue cuando una divertida casualidad los cruzó puesto que ella hizo un gesto para saludar a uno de los músicos de su banda, que era su amigo, y él, en pleno escenario pensó que lo saludaba.

A partir de ahí, el intérprete de La Bikina le pidió el número telefónico y comenzó esa experiencia que recuerda con mucho cariño.

