Aracely Arámbula podría introducir demanda contra Luis Miguel, la serie y te contamos por qué

Aracely Arámbula es una de las mujeres más importantes que han pasado por la vida de Luis Miguel. Con ella se casó y tuvo dos hijos, cuya falta de manutención por parte del cantante ha generado polémica.

Por este motivo sería muy extraño que la actriz no apareciera en Luis Miguel, la serie. Esta producción narra la vida del también llamado Sol de América. No obstante, Aracely aseguró que ni ella ni sus hijos aparecerían.

De acuerdo con lo informado por Aracely Arámbula, le aseguraron que no se le haría mención en la exitosa serie. Pero parece que los guionistas buscaron una manera de contar la vida de la actriz junto a Luis Miguel de una manera que nadie se esperaba.

La razón por la que Aracely Arámbula podría demandar a la serie sobre Luis Miguel

Poco a poco van saliendo detalles sobre la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. Con ellos se van descubriendo las tramas que se interpretarán en la producción biográfica sobre el aclamado cantante, entre ellos podría estar Aracely Arámbula.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de esta nueva fase de la serie se encuentra la aparición de un personaje llamado Azucena. Este será interpretado por la actriz Teresa Ruiz. Las especulaciones apuntan a que este personaje será el referente de Aracely y sus dos hijos con Luis Miguel.



En otras palabras, los productores podrían incluir la historia de Aracely en la serie con todos los detalles, tan solo cambiándole de nombre. Y, aunque esto no viola el acuerdo de no mencionar su nombre, es evidente que es otra manera audaz de involucrar a la actriz por lo que ella podría introducir una demanda.

Cuando se le preguntaba a Aracely Arámbula sobre su posible aparición en serie sobre su ex pareja, ella aseguró a los medios que ya se había encargado de que no. Pero la misma historia con otro nombre podría derrumbar esta seguridad de la actriz.

“No voy a salir en esta temporada. Está confirmado. Ya me dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos. Porque no me interesa salir en la serie. Entonces, en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco", señaló la actriz.

“Va a quedar demostradísimo que es ella”

Ante los rumores de la posible aparación de un personaje que, aunque con diferente nombre, haga referencia a Aracely, el actor Roberto Palazuelos, también conocido como El Diamante Negro, mencionó en el programa Ventaneando, que la actroz podría demandar a los productores, "si se pone viva".

“Si maneja (la serie que Azucena) fue su mujer, que tuvo dos hijos, va a quedar demostradísimo que es ella y tienen que llegar a un arreglo económico con ella. Si ese capítulo les representa un ingreso muy fuerte, sí van a tener un problema económico, porque si Aracely se pone viva, sí los puede demandar”, señaló Palenzuelos.

El actor también dejó claro que los productores de Luis Miguel, la serie no quieren tener ningún conflicto con Aracely Arámbula. Sin embargo, tendrían que hacer un gran esfuerzo para sacarla de plano en una historia que pretenda ser completa sobre el “Sol de América”.



“Aquí lo delicado no es una difamación. Sino estar haciendo dinero con el nombre de otra persona sin darle algo”, dijo el actor. Mientras tanto el público se encuentra lleno de expectativas sobre el contenido de la segunda parte de esta producción.

