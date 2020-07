Ex novia de Luis Miguel cuenta cuáles fueron las órdenes que el El Sol le exigía

Muchas son las novias, amigas, romances, aventuras, que se le han atribuido al cantante Luis Miguel. Algunas con quienes se les vio con frecuencia, otras con las que jamás fue captado y ellas mismas salieron a decir que salieron con el llamado Sol de México.

Desiree Ortiz , es otra de tantas salidas que el intérprete de Amarte es un placer, tuvo con una mujer hermosa. Solo que, como buena periodista, ella se aseguró de dejar constancia de ello, y tiene publicado en su cuenta de Instagram una galería de fotos donde se nota acaramelada con el artista.

Sumado a ello, en reciente entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, la venezolana de 32 años, contó que ella jamás siguió la orden de que no podría revelar ningún detalle de su romance con el cantante.

"Yo nunca acaté el 'No puedes hablar de esto, no puedes decir… no vayas a no sé qué…'. Yo soy una adulta, yo hago lo que quiera, yo digo lo que yo quiera", dijo la también modelo y presentadora de televisión.