Ninel Conde cuenta detalles de su fugaz romance con Luis Miguel

Ninel Conde, en reciente entrevista dejó escapar una sorpresiva confesión: Tuvo un romance con Luis Miguel.

La entrevista fue concedida al programa El minuto que cambió mi destino, por el canal de Youtube Imagen Entretenimiento.

Allí la actriz y cantante contó con detalles cómo fue que conoció al llamado Sol de México y tuvieron un fugaz romance.

Según estimó el entrevistador, ocurrió en el año 2001, cuando la actriz trabajaba en la teleserie Como en el cine. Aún no había participado en la telenovela Rebelde, ni tampoco había incursionado como cantante.

Aún no era el "Bombom Asesino", era una actriz de papeles secundarios, y 26 años, mientras que él tenía 31 años.

Ella estaba en un restaurante en Acapulco con una amiga. Y allí se encontraba Luis Miguel.

“De repente me dicen ahí los del restaurante que estaba Luis Miguel y que me invitaba a tomar una copa. Yo no lo conocía y mi amiga: 'No seas tonta, vamos', yo poniéndome mis moños, dije que viniera él. Y ella, no friegues, es Luis Miguel”, narró Conde.

"Me sentaron al lado de él y era guapísimo cuando me tocó conocerlo, literal un sol, unos ojos y un bronceado, divino”, mencionó.

Encuentro hasta amanecer

También mencionó que ese mismo día Luis Miguel la invitó a su casa y al día siguiente pudo vivir un rato más con él.

"Nos enseñó la discoteca de su casa. Bailamos hasta las 5:30 de la mañana y tomamos vino. Al otro día fuimos a tomar el sol, él muy amable, encantador y muy lindo", recordó Ninel Conde.

Aceptó que es la primera vez que hablaba del tema. Y cuando se le preguntó si pasó algo más entre los dos, respondió:

"Esos ya son temas más personales, pero es un tipazo. En una ocasión más lo vi, de repente una vez que fui a Acapulco y estaba Rebeca de Alba, entonces no entendía porqué me llamó, puse distancia", dijo la cantante.

Sol que deslumbra

Finalmente dijo que Luis Miguel la buscó en otras ocasiones para verla, pero ella ya no quiso reunirse con él.

"Me mandaba a hablar y yo le decía a una chica que él me mandaba el helicóptero, pero no, yo soy mujer para que la disfruten a solas y no con otras mujeres, pero Luis Miguel es Luis Miguel".

"Fue una experiencia hermosa, es un tipazo y uno de los hombres más guapos que he visto en mi vida”, contó Ninel.