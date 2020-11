Piden a Johnny Depp renunciar al mundo de Harry Potter tras perder juicio

Johnny Depp es sin duda uno de los actores más talentosos y queridos de Hollywood. No sólo ha encantado a todos con sus actuaciones sino también con su buen corazón. Y es que sin importar los su extravagante estilo de vida, él siempre ha sido muy agradecido con los fans.

Sin embargo, el actor ha tenido una temporada complicada tras ser acusado por su ex esposa Amber Heard de violencia doméstica. A raíz de eso, Depp ha tenido que enfrentar varios juicios, incluyendo uno contra el diario británico The Sun que lo describió como "maltratador de esposas".

Recientemente se dio a conocer que Depp perdido el juicio contra el diario y ha apelado el dictamen del juez para seguir probando su inocencia pero la industria del cine tomó represalias contra su situación.

El actor, famoso por su papel de Jack Sparrow, logró limpiar su imagen gracias a la buena reputación que se ha creado con otros compañeros actores y los fans que siempre lo han apoyado. Pero no pudo hacer nada ante la decisión de Warner Bros por dejarlo fuera de la producción de Fantastic Beasts, la cual forma parte de la saga de Harry Potter.

A través de su cuenta de Instagram, Depp anunció que Warner Bros. pidió su renuncia en su papel de Grindelwald en la siguiente entrega de Fantastic Beasts, y que había aceptado.

No obstante, también recalcó que esto no define quién es ni su carrera. Por lo mismo, él seguirá luchando por limpiar su nombre, siendo el primer paso una apelación al juicio inglés. EL actor también comenzará el siguiente año la demanda contra su ex esposa Amber Heard.

La pelea contra Heard y la caída de Depp

El Tribunal Supremo de Londres dictaminó que la información difundida por el diario The Sun son “substancialmente verdaderas” y se encuentran amparadas por su ex esposa Amberd Heard, quien testificó en su contra.

“Los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero”, fueron las palabras del juez Andrew Nicol al momento de anunciar el veredicto.

En los últimos años su vida personal del actor ha figurado más en los tabloides que mencionan sus problemas con Heard que sus trabajos en la pantalla grande. En 2017 sólo estrenó dos películas, al igual que en 2018, sin obtener comentarios tan positivos como en años anteriores.

Johnny Depp y la actriz y modelo Amber Heard comenzaron una relación en 2011, cuando se conocieron en el rodaje de la película The Rum Diary. Pareciera que finalmente había encontrado estabilidad en su vida pero las cosas dieron un giro de 180º rápidamente.

Se casaron en 2015 pero en 2016, Amber le pidió el divorcio y solicitó a la corte una orden de alejamiento contra el actor porque aseguraba que sufría de violencia física y verbal por parte del actor. Heard apareció ante la prensa con moretones en el rostro, alegando que se los había hecho Depp.

Este lo negó rotundamente diciendo que "pegarle es la última cosa que yo hubiese hecho. ¿Hacer daño a quien amas? ¿Cómo una especie de matón? No, no lo hice”.

