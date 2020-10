Manuela Gómez sobre la odontóloga que "dañó" su diente: "Si la demando cierra la clínica"

La pérdida del diente de la influencer Manuela Gómez pica y se extiende. ¿Hubo negligencia? Esa es la gran interrogante que los usuarios quieren disipar en redes sociales, además de saber quién tiene la razón en este lamentable caso que acabó con la amistad de dos mejores amigas.

La empresaria ya mencionó hace unos días que la odontóloga Carolina Jaramillo fue quien le aplicó un proceso para "diseño de sonrisa" que acabó de forma nefasta. Desde su cuenta en Instagram, donde mantiene más de 1.3 millones de seguidores, le consultan por qué no abre un proceso legal contra la especialista, quien ya también decidió defenderse de las acusaciones.

La influencer sostiene la mitad de su diente, el cual sufrió una fractura impresionante - Captura de video

¿Y qué piensa hacer Manuela Gómez?

En su respuesta a los usuarios, la famosa de las redes sociales afirmó que formalizar una demanda "es un proceso muchísimo más delicado y con las pruebas que tengo le quitarían la licencia, cerraría la clínica y la verdad eso no es lo que yo quiero".

"Ella cometió un error conmigo y eso lo que más me molestó, que lo cometió y no lo solucionó al instante. Esas son las cosas que me dolieron tanto", expresó por videos la influencer, justificando que de allí parte el motivo de revelar el nombre. "Era una de mis mejores amigas", mencionó mostrando un tatuaje en el hombro izquierdo, y que según Manuela, Carolina Jaramillo también lo tiene.

Para la 'paisa' su intención es contar la historia y aconsejar a todos los pacientes a que se hagan las radiografías pertinentes. "Y para saber en quién pueden confiar y en quién no deben", agregó.

Manuela Gómez contó que "aparentemente yo tenía la sonrisa súper bien y por eso hice los videos, mostrándoles la fractura, la infección, todo, detrás de un diseño de sonrisa tan perfecta. No crean en una sonrisa perfecta, porque vean que uno tiene un enemigo oculto, que ni siquiera lo ven y está allí. Esa infección te llega al cerebro y te mata".

Opiniones divididas

A través de un video junto a su pareja, la odontóloga Carolina Jaramillo rompió el silencio sobre las acusaciones. "Vamos a salir de esta, sí o qué. Gracias por sus mensajes de apoyo, a mis estudiantes, colegas, pacientes y amigos", expresó la doctora.

Odontóloga de Manuela Gómez rompió silencio y se defendió de las acusaciones Desde que inició el problema por la pérdida del diente de Manuela ella no se había pronunciado.

Pese a la gran cantidad de seguidores que tiene Manuela Gómez, no todos los comentarios han sido a su favor. La influencer también se quejó del hecho. "Soy yo la que perdió el diente y la que se ha tenido que comer toda la mierda de este proceso y soy yo la mala, de víctima pasé a ser victimaria".

"Yo no me voy a poner con gente pesada que habla cosas sin saber. No se me antoja abrir un proceso legal en contra de ella (…) Una demanda es depende de lo que uno quiere y yo ni siquiera quiero un beneficio económico. Lo único que yo pido es recuperar la seguridad al sonreír", dijo la colombiana.

El enigma del episodio, donde Manuela Gómez fue la afectada físicamente, aún no esclarece. De momento la odontóloga fija su posición y agradece el apoyo. Sin embargo, la influencer aún tiene una carta bajo el brazo y es la demanda que no quiere formalizar. "No quiero llegar hasta allá, a ese nivel, porque allí sí… 'paila".

Además de su cuenta oficial, Manuela goza de otros perfiles como club de fans - Instagram @manugomezfrancofans1

