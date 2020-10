El duro relato de la princesa Diana sobre su bulimia que dejó una profunda reflexión acerca de la salud mental

Con el pasar de los años, han salido a la luz cada vez más detalles acerca de la vida de la princesa Diana y los duros momento que atravesó desde que se convirtió en miembro de la realeza como esposa de Carlos de Gales.

Desde muy pequeña, Lady Di vivió fuertes decepciones que la llevaron a desarrollar ciertos desequilibrios, los cuales, más tarde, la volverían más vulnerable frente a toda la presión de la realeza.

Las personas más cercanas a la princesa han revelado algunos de los comportamientos que tuvo mientras atravesaba momentos complicados de su matrimonio, pero fue su propio relato, expuesto en el documental “Diana en sus propias palabras”, el que impactó al público.

Antes de morir trágicamente en un accidente de tránsito, Lady Di abrió su corazón y habló sobre diversos detalles de su vida al periodista Inglés Andrew Morton.

Las grabaciones personales habían sido guardadas desde 1991 y hace tan solo unos años fueron reveladas en esta producción.

En las cintas, la madre de William y Harry reveló que se sintió profundamente deprimida durante años, además, explicó lo mucho que le afectó la infidelidad de su esposo con Camilla Parker.

Según lo revelado en el documental, tenía tan solo 19 años cuando desarrolló bulimia, depresión y ansiedad.

“La bulimia comenzó una semana antes del compromiso. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: 'Un poco gordita por aquí ¿verdad?'. Eso disparó algo en mí. Imagínate, la primera vez que me midieron para el vestido nupcial tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60. Me convertí en casi nada de febrero a julio”, señaló Lady Di en las grabaciones.