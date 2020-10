Cuatro situaciones que enfrentó la princesa Diana y en 2020 serían inaceptables

La vida de la princesa Diana no solo se convirtió en una interesante historia por haber pertenecido a la realeza y marcar tendencias en la moda. Lady Di vivió duros momentos desde su niñez hasta su vida adulta durante su matrimonio con el príncipe Carlos.

Mucho se ha hablado de los conflictos que vivió la princesa dentro de la realeza como esposa del heredero de la corona, así como de los padecimientos y trastornos psicológicos que debió enfrentar mientras cumplía con sus compromisos como madre y esposa.

En los últimos años, personas que fueron cercanas a Lady Di han revelado detalles de las complicadas circunstancias en las que se vio envuelta.

Una de estas personas fue la biógrafa Sally Bedell Smith, quien reveló algunos de los detalles de la conflictiva relación de Diana y su esposo, el príncipe Carlos y ofreció los secretos detrás de las “tormentas emocionales” que atravesaba.

La princesa padeció algunos trastornos mentales. - Instagram

Pese a todas las presiones y malas situaciones, la princesa trabajó en ser una buena madre, sin embargo, mucho de lo que vivió la icónica mujer hace décadas hoy sería completamente inaceptable.

De hecho, la princesa es recordada, precisamente, por su característica rebelde, la cual la ayudó a salir de las circunstancias que la hacían sentir de forma negativa, además de convertirse en una mujer libre en busca de su amor verdadero.

¿Qué ha cambiado?

Muchos de los pensamientos y tradiciones en el mundo se han roto en los últimos años, durante los cuales poderosos movimientos han tomado cada vez más importancia y han logrado visibilizar problemas reales.

En la actualidad muchas más mujeres son conscientes de sus derechos y libertades, de tal manera que están constantemente en la búsqueda de estos.

Junto a esto el concepto de amor propio cada vez se vuelve más relevante, de tal manera que la necesidad de una pareja para toda la vida, un matrimonio o un novio pueden ser importantes siempre y cuando las mujeres sepan quererse a sí mismas.

Se reveló y encontró su propio camino.

La comprensión y aceptación de los trastornos mentales también se ha vuelto cada vez más relevante y, lejos de ver la depresión, la ansiedad o la bipolaridad como enfermedades que provocan la inadaptación social se ha normalizado la terapia.

Diana se vio envuelta en circunstancias complicadas cuando ninguna de estas nuevas ideas estaban consolidadas y eran inaceptables para muchos en la sociedad.

Sin embargo, lucho hasta lograr una parcial libertad de sus deberes como miembro de la realeza.

Sally Bedell Smith reveló que Diana padecía depresión, bulimia, baja autoestima y paranoia, además recurría las autolesiones en medio de las terribles crisis que vivía.

Ella misma confirmó su inestabilidad durante las declaraciones posteriormente divulgadas en el documental Diana: In Her Own Words.

Cuatro duras situaciones que vivió la princesa Diana

Abandono

Los conflictos internos pudieron surgir desde la niñez con la complicada relación que mantenía con su madre, Frances Roche, incluso cuando ya vivía en el palacio real.

Desde niña, Diana se sintió abandonada por su madre, luego de que ella dejara a sus cuatro hijos bajo la custodia de Jhon Spencer, cuando Lady Di solo tenía 8 años.

Frías palabras de Carlos

Era muy joven cuando accedió a casarse con el heredero de la corona británica y su ilusión por formar parte de la familia y tener hijos invadió sus emociones rápidamente.

Sin embargo todo se derrumbó cuando, en una entrevista, le preguntaron a la joven pareja si estaban enamorados.

Mientras ella respondió que sí con entusiasmo, Carlos se limitó a contestar: "Lo que sea que estar enamorado signifique".

La princesa Diana junto al príncipe Carlos. - Agencias

Acoso de la prensa

Vivió momentos complicados debido al acoso de los paparazzi y de los rumores que la prensa dejaba acerca de su vida privada.

Esto le provocó mucha más ansiedad y presión que afectó sus emociones.

Infidelidad

Diana soportó durante años la doble vida de su esposo Carlos. Él tenía una relación extramarital con Camilla Parker, sin embargo, la opción del divorcio fue por mucho tiempo inaceptable para la corona.

De esta manera, la princesa pasó años envuelta en una relación sin amor.

