Cuatro ocasiones en las que Jennifer Lopez demostró que no teme mostrar sus líneas de expresión

Jennifer Lopez es una de las artistas más admiradas por el público latinoamericano, no solo por su increíble talento artístico tanto en la música como en la actuación, sino también por su proyección como una mujer empoderada y llena de amor propio.

Así lo demuestra con cada publicación que realiza en las redes sociales, donde pasa fácilmente de mostrarse en los más extravagantes y llamativos vestuarios a su más sencilla apariencia desde casa sin nada de maquillaje.

Esta dualidad de diva y mujer natural es una de las características que más admiran las seguidoras de la cantante. Sin duda, esta es una parte esencial de la personalidad de J.Lo.

En 2020 la famosa pasó varios meses en casa junto a su familia al igual que muchas estrellas debido a la pandemia de coronavirus.

Durante este periodo, dejó ver su lado más sencillo, pues no solo usó atuendos muy simples para estar en cuarentena, sino que en varias ocasiones mostró su cabello cien por ciento al natural, su piel sin nada de maquillaje y cómo disfrutaba del tiempo con su familia.

Jennifer Lopez se muestra con orgullo sin maquillaje

Con 51 años, “La Diva del Bronx” impacta a todos sus seguidores al mostrar su impactante y definida figura, al igual que su piel natural que se mantiene bastante joven.

Sin embargo, como cualquier mujer, la artista tiene ligeras líneas de expresión, un poco de ojeras y hasta algunos enrojecimientos. Esto no es problema para ella, pues no teme en mostrar selfis a través de su cuenta de Instagram.

Sin maquillaje después de entrenar

Cuando entrenamos, muchas veces quedamos muy sudadas despeinadas y, por supuesto, sin nada para disimular aquellas pequeñas líneas del rostro. J.Lo, lo muestra con confianza.

No tiene complejos. - Instagram @jlo

El enrojecimiento de su nariz

Es común que algunas zonas de nuestro rostro se enrojezcan de vez en cuando. Esto no es un problema para la famosa, ya que sube selfis sin ningún complejo.

La cantante da lecciones de amor propio constantemente. - Instagram @jlo

Cabello completamente hacia atrás

Peinar todo el cabello hacia atrás permite ver cada detalles tu rostro, aunque haya maquillaje, esto deja ver las líneas de expresión, pero Lopez se enorgullece.

Usa maquillaje, pero no busca ocultar su verdadera piel. - Instagram @Jlo

Recién levantada de la cama

Levantarnos de la cama y tomarnos una foto puede ser un momento incómodo, pero no hay razón para eso, no tiene nada de malo esta faceta del día.

Así inspira Jennifer Lopez a sus seguidoras

Posar sin maquillaje no es la única forma que usa J.Lo para mostrar su amor propio, loas atuendo que usa sin miedo son otro ejemplo para demostrar que no tiene complejos.

Recientemente, la famosa paseó con un bikini que dejó ver que su abdomen no es completamente plano y demostró que igualmente luce increíble.

La artista y su prometido, Alex Rodriguez, caminaban por la arena de la playa cuando fueron fotografiados.

Las imágenes muestran que la artista no tiene el abdomen tan plano como creíamos, sin embargo, ella lució su cuerpo natural en traje de baño y sin ningún tipo de complejo.

La foto recibió críticas por la apariencia natural de la cantante y fue comparada con una reciente publicación que realizó en redes sociales, en la cual aparecía en bikini con su tonificado abdomen, sin embargo, muchos comprendieron que las perspectivas de ambas imágenes influían en la apariencia.

Así es como muchas mujeres se inspirar para lucir las prendas que más les gustan sin preocupación de aquellas denominadas “imperfecciones” que solo forman parte de cualquier cuerpo humano.

Jennifer Lopez. - Instagram

“Me encantan estas fotos, no filtros, no Photoshop”, “Ayy ahora todos los comentarios son de su 'panza' Jajajaja obviamente es por cómo está parada”, “Es una mujer real de 51 años, está divina, no sean envidiosas”, “Seguro que las que critican tanto deben estar perfectas”, fueron algunos de los comentarios con los que la defendieron.

Jennifer Lopez enseña cómo lucir prendas que te hagan sentir cómoda

La famosa sabe cómo elegir aquellas prendas que la hagan sentir feliz y verse hermosa, pues conoce perfectamente su estilo particular.

De esta manera, es importante que, al momento de vestir, nos enfoquemos más en los que nos hace sentir cómodas, en lugar de lo que luce bien en otras personas.

Jennifer Lopez suele centrar la atención de sus atuendos dejando al descubierto solo una zona de su cuerpo, como por ejemplo, las piernas o el escote.

Aunque esto no significa que de vez en cuando, sea un poco más arriesgada.

En este sentido, prueba todo aquello que te guste, juega con combinaciones y estilos. De esa manera encontrarás aquello con los que te sentirás hermosa.

