Tommy Rey, histórico de la cumbia, debuta en Instagram a los 76 años

Tommy Rey es sinónimo de cumbia chilena. El emblemático cantante dio el salto a las redes sociales para actualizar su legado y demostrar que es un artista innovador. El considerado "rey" del género ya tiene una cuenta de Instagram donde enseña al mundo los éxitos de su carrera profesional.

Lo curioso del caso es que en una entrevista otorgada a Las Últimas Noticias, Patricio Fernando Zúñiga expresó su rechazo a las redes sociales tras afirmar que "ponen cosas desagradables". Entonces ¿qué motivó al intérprete debutar en la plataforma a sus 76 años? Todo es gracias a su hijo Mauri, quien decidió darle un espacio a la vida artística de su padre.

"Me pidió que le mandara fotos y por lo que me han contado ha sido positivo. Me dicen que tengo hartos seguidores", expresó Tommy Rey, de acuerdo a lo publicado por el portal. Hasta el momento, su cuenta posee más de 1.570 seguidores.

En 2005 recibió el Premio a la Música Presidente de la República. - Instagram @tommyreyoficial

Tommy Rey y su valioso registro artístico

Entrevistas, eventos, atractivos #TBT e imágenes con otros famosos son algunas de las postales que se aprecian en el perfil personal. El histórico cantante comparte fotos con la agrupación Chancho en Piedra, el fallecido comediante "Chicho" Azúa y hasta el futbolista Iván Zamorano. También se ve junto al animador José Miguel Vinuela, la actriz Paola Troncozo y otro grande de la televisión, Don Francisco.

Junto al ex futbolista del Real Madrid y la selección chilena, Iván Zamorano - Instagram @tommyreyoficial

En su material de Instagram se sumó un posteo con la modelo Cecilia Bolocco, ganadora del Miss Universo en 1994. "Es bien agradable, son bonitos recuerdos", apuntó en la entrevista. Sin embargo, destacó como favorita su imagen con Raphael. Confesó que él le pidió la foto al cantante español en los camerines de una Teletón.

"Me acerqué y le dije: 'buenas noches, mire yo soy cantante de música tropical acá, tengo una orquesta' (…) "Ah, mucho gusto', contestó muy amable. Salió bonita. Nunca me han negado una foto", detalló Meganoticias sobre el momento.

Raphael y Tommy compartieron camerines en la Teletón de 2018. - Instagram @tommyreyoficial

Su fama por la cumbia chilena

La trayectoria de Tommy Rey se catapultó al ser vocalista de la banda "La Sonora de Tommy Rey". Se trata de una de las agrupaciones del género más reconocidas del país, desde 1982. Su carrera inició en 1962, siendo voz primordial en orquestas como "Los Peniques", donde adquirió su nombre artístico, y "Los Hermanos Palacios".

Pero gracias a la "Sonora de Tommy Rey", Fernando Zúñiga hoy mantiene un reconocido nombre. Junto a él otros siete músicos conformaron la banda que obtuvo un disco de oro. Para 2005, en honor a la canción popular, el intérprete recibió el Premio a la Música Presidente de la República.

Y precisamente en su cuenta de Instagram se archivan videos de sus éxitos con la "Sonora". Uno de ellos en el Festival de Olmué (1998), que se celebra en Valparaíso. Y otro en los "Sábados Gigantes" de Don Francisco, presentación que data de 1990.