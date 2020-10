Paty Maldonado tras polémico video de Leandro Penna: "Aquí tienes nuestro apoyo"

Una gran repercusión fue la que causaron los dichos de Leandro Penna, luego de hacer un llamado a que "si quieren vivir como comunistas, porqué no se van a Venezuela". El argentino se convirtió en trending topic en Twitter, y recibió críticas por parte de figuras del espectáculo como Michelle Carvalho. Pese a esto, recibió el apoyo de Cata Pulido y Paty Maldonado, quienes comentaron la situación en su programa Las Indomables.

"Hace mucho tiempo que no escuchaba a un chileno diciendo algo tan sensato e inteligente", dijo primero la actriz, refiriéndose al ex participante de Doble Tentación. "Salieron los imbéciles, mentes de gelatina diciendo 'cómo puede decir eso'. Claro, él no se puede expresar, ustedes sí", comentó Paty Maldonado.

"¿Se dan cuenta que ustedes toman de su propia sopa? Imbéciles. Hombres y mujeres. Imbéciles. Porque ustedes son más dictadores que nadie. No aceptan que una persona pueda tener su opinión", agregó la opinóloga, revelando que el argentino alojó en su casa cuando trabajó con él para un café concert.

En este contexto, indicó que una persona "decente" hubiera conversado con Leandro Penna, para hacerle parecer su opinión. "Además que como los actores, las actrices están sin pega (…) necesitan aparecer en un medio, para que la televisión o los proyectos futuros no los olviden. Trabajen en otra cosa, hueones", dijo.

Finalmente, Paty Maldonado señaló: "me alegro por Leandro y aquí tienes nuestro apoyo. No hagas caso a esos pobres y tristes que están más botados que un pucho de cigarro. Están buscando de alguna manera subirse al carro de alguien".

