Michelle Carvalho tras video de Leandro Penna: "Debería ir él a la c..."

Tras la polémica causada por el video en que Leandro Penna invita a "quienes quieran vivir como comunistas que se vayan a Venezuela", los usuarios de redes sociales se han volcado a comentar el hecho. El ex participante de Doble Tentación incluso se convirtió en trending topic en Twitter, por las impresiones que entregó mientras paseaba por Plaza Italia.

"Aquí están tirando piedritas ¡Hay guerra, hay guerra papá!", dijo en un comienzo, para luego señalar que los manifestantes estaban "dañando un hermoso país". "Me da mucha lástima que en un país tan estable, con un crecimiento bastante prolongado hace muchísimo tiempo, unos pocos lo estén rompiendo", agregó.

Una de las figuras del espectáculo que no tardó en reaccionar fue Michelle Carvalho, quien entregó su opinión en torno al registro a través de Instagram. Según evidenció la cuenta RealityCuliao, la brasileña criticó que Leandro Penna grabara el video mientras conducía un vehículo.

"Primero, no debería usar el celular mientras conduce y segundo, debería ir él a la csmmmmm. Saludos", escribió, recibiendo más de 26 mil me gusta. Sin embargo, no fue lo único. También aludió a la vida amorosa del argentino, indicando "con razón le pusieron los cuernos. Saludos".

