La cinta “No me digas solterona” se suma a Netflix esta semana para darle una lección a la humanidad

Netflix nos trae en octubre un rico catálogo de películas para hacer reflexionar a la humanidad. Este 8 de octubre estrenará la cinta peruana “No me digas solterona” que viene a darle una lección a la humanidad.

Aunque se trata de una comedia, el trasfondo de la película puede hacernos ver la vida de solteras desde un punto de vista más alegre. No todo está perdido porque se acabe una relación y nadie tiene derecho a humillarnos por no contar con una pareja.

Estamos en una sociedad moderna en la que las mujeres no estamos obligadas a casarnos y a tener hijos. Son muchas las que luchan por seguir adelante en su carrera hasta llegar a la cúspide. Nuestras prioridades han cambiado y la sociedad tiene que aprender de esto.

Trama de la historia de Netflix

“No me llames solterona” de Netflix, como te dijimos es una comedia, pero con una gran lección para la humanidad. Narra la historia de Patricia, una mujer de 36 años que está a punto de casarse cuando su novio decide terminar con la relación y ella pasa a continuar siendo soltera.

La madre de la protagonista la humilla constantemente por no haberse casado aún y constantemente le está repitiendo lo que muchas hemos escuchado alguna vez: “Ya estás vieja. Se te va a pasar el barco”.

La madre de la protagonista la humilla constantemente por ser soltera. - Agencias

Era una joven profesional con un buen trabajo, amigas que la quieren y su novio Aloson, quien le propone matrimonio.No obstante, la joven recibe una macabra sorpresa cuando su pareja decide dejar por otra joven llamada Belen de apenas 20 años de edad.. Y las amigas de Patricia deciden acompañarla en todo este proceso donde aprenderá lo que es el verdadero amor.

La vida no se derrumba porque no tengamos un hombre a nuestro lado

En otras épocas las mujeres estábamos hechas para casarnos y tener hijos. Prácticamente estábamos hachas para cumplir ese rol de la sociedad. Trabajar e independizarse no era cosa de buen gusto y muchas tenían una imposibilidad impuesta por la cultura de ni siquiera poder estudiar en la universidad.

“No me llames solterona” de Netflix es un claro ejemplo de que, afortunadamente los tiempos han cambiado. En otras épocas quedarse soltera sería motivo de burla incluso entre nuestras propias amigas, pero las confidentes de Patricia no hacen más que apoyarla en todo el trauma que tiene que vivir.



Podemos sufrir un poco porque nuestra pareja ya no quiera estar con nosotros, pero tampoco debemos obligarla. El amor verdadero surge espontáneamente y no se deja deslumbrar por mujeres más bellas o jóvenes.

Cuando se habla de un amor real se interpreta enamorarse de la esencia de otra persona y no de su físico. Si estás soltera, esta película te hará reír de tu condición y no hay nada más terapéutico que ver nuestros problemas de una manera ligera.

Otras películas de Netflix para esta semana

Además de “No me llames solterona”, Netflix nos ofrece esta semana otras nuevas producciones de variados temas y con los que busca encontrar la satisfacción de sus clientes. Te mostramos la lista de las estrenará en lo que queda de semana.

9 de octubre

La maldición de Bly Manor (Temporada 1)

Fast & Furious: Espías a todo gas (Temporada 2)

Supermonstruos: Día de los Monstruos (2020)

Rapera a los 40 (2020)

11 de octubre

Riverdale (Temporada 3)

El reparto de "No me llames soleterona" está conformado por los siguientes los actores

Patricia Barreto, Angélica Aragón,​ Marisol Aguirre, Natalia Salas y Anahí de Cárdenas.

Más de este tema:

Películas populares en Netflix que vale la pena ver y disfrutarás al máximo

Emily in Paris, un "cuento de hadas" para las mujeres modernas y trabajadoras

La actriz de 'Pasión de gavilanes' que dejó la actuación por la docencia