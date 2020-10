Estas son las series y películas que estrenará Netflix octubre y que todos ansiamos ver

Comienza un nuevo mes y con él Netflix nos trae nuevas series y películas de estreno. A pesar de que la pandemia ha afectado la producción, la plataforma no se ha detenido. Todo lo contrario. Se ha convertido en una alternativa para entretenernos en esta época de confinamiento.

Drama, acción, romance, comedia y terror forman parte de las tramas con las que gigante del streaming nos sorprenderá en este octubre. Apunta para que elijas las que más te gusten y no te las pierdas

Series de Netflix para disfrutar este octubre

Las series más promocionadas por Netflix en estos meses por fin estarán a disposición de sus usuarios:

– Emily en París (2/10/2020)

– Alguien tiene que morir (16/10/2020)

– Gambito de reina (23/10/2020)

– Distanciamiento social (15/10/2020)

– Somebody Feed Phil 4 (30/10/2020)

– La maldición de Bly Manor (9/10/2020)

– The Alienist: El ángel de la oscuridad (22/10/2020)

– Grand Army (16/10/2020)

– Buenos días, Verônica (1/10/2020)

– Hacia el lago (7/10/2020)

– La universidad para sordos (9/10/2020)

– Star Trek: Discovery 3 (16/10/2020)

– Song Exploder (2/10/2020)

– Suburra: Sangre sobre Roma 3 (30/10/2020)

– Oktoberfest: Cerveza y sangre (1/10/2020)

– Tú, yo y ella 5 (22/10/2020)

– Remodelaciones de ensueño (16/10/2020)

– El secreto bien guardado 1 (1/10/2020)

– No necesitan presentación con David Letterman 3 (21/10/2020)

– La Revolución (16/10/2020)

– En movimiento (23/10/2020)

– Riverdale 4 (9/10/2020)

– How to Get Away With Murder 6 (1/10/2020)

– Flash 6 (20/10/2020)

– Arrow 8 (27/10/2020)

Las películas más esperadas de Netflix

Con octubre también llegan una serie de cintas que todos hemos estado esperando. Te las mostramos con fechas de estreno para que seas el primero en verlas.

– El juicio de los 7 de Chicago (16/10/2020)

– Rebeca (21/10/2020)

– Más allá de la Luna (23/10/2020)

– Amor de calendario (28/10/2020)

– El Halloween de Hubie (7/10/2020)

– Su casa (30/10/2020)

– Menéndez: El día del Señor (30/10/2020)

– Rapera a los 40 (9/10/2020)

– Guía de una niñera para cazar monstruos (15/10/2020)

– Ahí te encargo (2/10/2020)

– Nadie duerme en el bosque esta noche (28/10/2020)

– Bronx (30/10/2020)

– El vínculo (2/10/2020)

– Creed: Corazón de campeón (23/10/2020)

– Dunkerque (12/10/2020)

– Apocalipsis Now: Redux (23/10/2020)

– Palermo Hollywood (08/10/2020)

– Blade Runner 2049 (1/10/2020)

– Un lugar en silencio (2/10/2020)

– IT (Eso) (18/10/2020)

– Rocky I, II, III, IV y V (23/10/2020)

– Rocky Balboa (23/10/2020)

– Creed II: Defendiendo el legado (23/10/2020)

– No me las toquen (28/10/2020)

– Batman: El caballero de la noche (1/10/2020)

– Bridget Jones: Al borde de la razón (23/10/2020)

– Cementerio de animales 1 y 2 (1/10/2020)

– Bastardos sin gloria (23/10/2020)

– Carandiru (1/10/2020)

– Alice Júnior (14/10/2020)

– ¿Cómo matar a un esposo muerto? (14/10/2020)

– Cuestión de tiempo (23/10/2020)

– El agente de C.I.P.O.L. (1/10/2020)

