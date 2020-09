Series y películas que saldrán de Netflix esta semana y que debes apurarte a ver ya

Como cada mes, Netflix se renueva, estrena series y películas y saca del aire otras para la tristeza de algunos televidentes. Te contamos cuáles son las producciones que saldrán de la plataforma esta semana y que tienes que ver ya.

Los ejecutivos de Netflix han explicado que mensualmente hace una limpieza de la plataforma porque se trata de producciones que no están siendo muy vistas o porque se terminó el contrato con la productora a la que pertenecen. Todavía tienes tiempo. Anota.

Lista de series y películas que saldrá de Netflix el 30 de septiembre

A continuación, te presentamos la lista de películas y series que ya no estarán disponibles a partir del 30 de septiembre:

– Weather Forecast

– The Story of sin

– Rejs

– El Espantatiburones

– Scary Movie 3

– 300 Millas al cielo

– Dueños del Paraíso

– Babadook

– Mean Streets

– Año Uno

– Ry´s

– Mil palabras

– The Warriors: los amos de la noche

– Wynonna Earp

– Ice Guardians

– Medium

– Hotel Pacific

– Espiral

– Dos familias y una boda

– Más que amigos, hermanos

– Las Ruinas

– Tokyo Idols

– Juegos Salvajes

– Vivir con una máscara

– Dead man down: La venganza del hombre muerto

– Celos y medicina

– Scary Movie

– Scary Movie 2

– First Sunday

– ¡Piratas!

– Huida del cine Libertad

– El año del sol tranquilo

– Westerplatte

– Stomp the yard: Ritmo salvaje

Las que ya no estarán en Netflix del 1° y 4 de octubre

Entre el 1° y el 4 de octubre también saldrán del aire las siguientes producciones. Así que apúrate a verlas.

-Bruno y Boots: La guerra contra Wizzie (1° de octubre)

-Bruno y Boots: Esto no puede estar ocurriendo (1° de octubre)

-Bruno y Boots: Salto a la piscina (1° de octubre)

-Playing Hard (4 de octubre)

