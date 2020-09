Pretty Little Liars regresará a la pantalla con una nueva versión

A 10 años de su estreno, Pretty Little Liars regresa a la pantalla pero renovada. La serie tendrá una versión llamada "Pecado original", y que vendrá de la mano de HBO Max.

Según Quién, los productores de Riverdale y The Vampire Diaries serán los encargados de darle forma a este proyecto que aún no empieza las grabaciones y que no contará con la creadora de la vez anterior, I. Marlene King.

De momento se conoce que este reboot de la producción dramática contará con nuevas protagonistas y no continuará la historia original después de tres años de culminada la serie.

Sin embargo, tendrán un reto importante: superar el fracaso que han sido los spin-off que han nacido a raíz de Pretty Little Liars: Ravenswood y The Perfectionists, los cuales apenas duraron una temporada, conforme con el mismo medio.

En el mismo sentido, también se conoce que tendrá diez episodios y que seguirá la misma línea de la novela homónima de la escritora Sara Shepard.

De acuerdo con AS, la nueva historia se desarrollará a kilómetros de Rosewood “teñida de horror y de furia”. Por otro lado, la sinopsis oficial de la cadena dio más detalles sobre el argumento base.

“Hace veinte años, una serie de eventos trágicos casi destrozan la ciudad obrera de Millwood. Ahora, en la actualidad, un grupo de chicas adolescentes de lo más dispares, un nuevo grupo de pequeñas mentirosas, se ven atormentadas por un asaltante desconocido y se les obliga a pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas, así como los propios”, reseñaron en un comunicado.

Pretty Little Liars es una serie que se emitió entre 2010 y 2017 basada en la historia de cuatro amigas que empiezan a recibir mensajes anónimos amenazándolas de revelar todos sus secretos más oscuros durante la secundaria.

