Katy Perry se sinceró sobre su primer mes de maternidad

Con su gracia y peculiar personalidad, Katy Perry se ha abierto sobre esta nueva etapa como madre primeriza de la pequeña Daisy, producto de su relación con el actor Orlando Bloom.

Fue hace apenas un mes cuando el mundo conoció la buena nueva de la intérprete de "Dark horse", quien paralelamente estrenó su álbum Smile, como tributo a esta nueva etapa de su vida.

Por supuesto, no ha sido fácil equilibrar su faceta como mamá y cantante, por lo que este mes de transición ha sido uno de los más retadores para la estadounidense de 35 años.

"Concepto popular erróneo: ser madre no es un trabajo de tiempo completo”, escribió la compositora en un tuit que despertó rápidamente la interacción de sus seguidores con más de 61 mil 'me gusta'.

“Parte 2: cuando una mamá finalmente regresa al trabajo (sea cual sea la profesión que haga) no es como si viniera de meses de tiempo libre. Ella viene de un trabajo de tiempo completo… de ser mamá", agregó la también productora en su perfil.

part 2: when a mom finally goes back to work (whatever profession they do) it’s not like they been coming from months of “time off…” she’s coming from a full time job… of being a mom, lol.

