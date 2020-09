Pamela Díaz revela el nombre de otra famosa con quien Manuel Neira le habría sido infiel

En conversación con Begoña Basauri en el programa de Instagram live "Socias", Pamela Díaz reveló el nombre de otra famosa con la que Manuel Neira le habría sido infiel cuando eran pareja.

Tiempo atrás, en el mismo programa, Pamela había confesado que el propio futbolista le había dado un listado con las mujeres con las que habría estado mientras estaban juntos, entre esas, Adriana Barrientos.

Díaz desclasificó otro nombre de una conocida modelo de la época farandulera

El incidente habría ocurrido en una discoteque: "A los 26 recién empecé a tomar trago… mi primer trago que lo probé y no me gustó, porque me curé. Fue cuando estaba en la discoteca y ahí ‘Manolito’ me había cagado", explicó Díaz.

"La Fiera", contó que se encontraba con su amiga Violeta, esposa de Nicolás Córdova el día en que se enteró de la infidelidad.

"Fui vestida terrible de mina y cuando llego allá me dice que me había cagado con la Denisse Campos parece".

La animadora agregó que desde ese momento Neira empezó a ignorarla. "Me sentía a morir, si aparte que me había cagado y más encima no me escribía el desgraciado", finalizó.