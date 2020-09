Pamela Díaz revela infidelidades de Manuel Neira: "Puedes creer que el h... llegó con la lista"

Una inesperada revelación fue la que hizo Pamela Díaz en el programa Socias, transmitido vía Instagram. En el último capítulo, las integrantes del espacio hablaron sobre distintos temas, como las cábalas que tenía cada una. Fue en ese contexto, que le preguntaron por su expareja Manuel Neira, debido a que los futbolistas suelen tener estos tipos de ritos.

"No me recordí mi pasado hueona", se lamentó Pamela Díaz, para luego entregar detalles de su quiebre con el ex deportista. "Duré 11 años con él. ¿Pero sabí qué? Igual me cagó el hueón", recordó, dando paso a una desconocida historia.

"¿Quieren que les cuente una hueá que se van a morir?", preguntó. "Yo cuando me separé, hacía muchos desfiles. Entonces yo soy súper generosa. Yo les regalaba hasta las pestañas a las minas. Si una mina no es tan linda como yo, le regalo pestañas para que se vea bonita", dijo.

"Un día le digo Manolo ya después de terminar, ya llevábamos como un año separados, '¿sabes qué? Cada vez que yo voy a un evento me dicen que te agarraste a esta y a esta otra y yo como hueona poniéndole pestañas a todas las lindas y hablándoles, entonces yo no estoy para esta cuestión, para quedar como idiota"", agregó.

"Le dije 'dame una lista un día de todas las minas que te agarraste y que me has cagado, si son famosas, para no estar con las mismas minas'. Puedes creer que el hueón llegó con la lista", dijo entre risas. "¡Son seis minas conocidas! ¡Seis!", detalló, indicando que una de ellas era Adriana Barrientos.



