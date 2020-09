Mario Casas demuestra que no solo es un chico sexy con su actuación en "El practicante"

Mario Casas nos tiene enamoradas a toda. Tiene un carisma y un físico espectacular, pero lo que más nos atrae es que no es solo una cara bonita. Su talento vuelve a salir a flote con “El practicante”, la serie de Ntflix de la que todos están hablando.

El bikini rosa con el que Jennifer Lopez despidió el verano y nos vuelve a demostrar que la edad solo está en la mente Jennifer Lopez, a sus 51 ha mantenido una espectacular figura gracias a su dieta y disciplinada rutina de ejercicios.

El talentoso actor se ha caracterizado por interpretar a personajes oscuros, pero él mismo asegura que ninguno ha sido tan profundo como el papel de “Ángel”, el psicópata de la producción del momento.

“Ángel está totalmente podrido por dentro. Es un tío frío, seco, resentido, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Es un psicópata de manual y este tipo de gente no tiene miramientos. Lo único que les interesa es su propio bien y pueden hacer cualquier cosa para conseguirlo. No tienen empatía, son gente muy manipuladora”, explicó en una entrevista Mario Casas sobre su personaje.

Mario Casas tuvo una conexión con “El practicante” desde que recibió el guion

A pesar de ser un hombre dulce y carismático, cuando Mario Casas recibió el guion de “El practicante” enseguida lo entendió perfectamente. Asegura que sintió una fuerte conexión con él.

“No es un papel fácil de interpretar, necesita mucho trabajo detrás para que todo sea lo más fiel posible”, confiesa el actor.

Netflix y Mario Casas tienen atrapado al público con esta trama. Ángel es un técnico en emergencias sanitarias. Luego de sufrir un terrible accidente en la ambulancia donde trabajaba todo cambia.

El personaje queda en silla de ruedas y se convierte en un ser oscuro. La vida que lleva junto a su compañera sentimental comienza a desmoronarse. Él comienza a dudar de la fidelidad de su pareja. Llega al punto de obsesionarse y convertir su vida en un verdadero infierno.



Mario Casas puso, como nunca antes, su talento para meterse en el papel de este personaje. La serie ha sido un total éxito y el hecho de que sea más que un chico sexi nos hace enamorarnos más de él.

Lee también: Fotos de Mario Casas en la playa que demuestran que es el hombre perfecto

Te recomendamos en video: