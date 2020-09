Ni dieta ni ejercicios: el otro secreto de Adamari Lopez para lucir más delgada

En la actualidad hay muchas maneras de perder peso, sin embargo, Adamari Lopez no se ha ido por los atajos y ha optado por la forma más natural: alimentación sana y ejercicios.

No obstante, esto no significa que la conductora de Un Nuevo Día no se apoye en otros trucos para impulsar su plan de deshacerse de los kilos de más y también mejorar la apariencia de la piel en el proceso.

El último look con el que Adamari Lopez demuestra que sigue perdiendo peso y se ve radiante La también actriz sigue comprometida con sus cambios de hábitos.

Justamente en una de las recientes emisiones del programa de Telemundo, la boricua confirmó tener un secreto bajo la manga que la ha hecho lucir radiante con su notable antes y después.

Adamari Lopez. - Instagram

Se trata de VelaShape III, una tecnología en tratamiento corporal que utiliza radiofrecuencia, infrarrojos y vacumterapia para darle mejor forma a la silueta y disminuir la piel de naranja de forma rápida y segura.

Según People, la también actriz de 49 años ha perdido algunas libras con la ayuda de este recurso estético, además de tener una piel con mejor textura sin necesidad de tener que exponerse a las agujas o bisturí.

"No causa dolor y permite conseguir una figura tonificada, contorneada y bien formada de manera segura", agregaron en el matutino.

Adamari Lopez. - Instagram

El VelaShape III necesita entre 6 y 8 sesiones para alcanzar los deseados resultados, siendo una semanal con duración de 15 minutos a una hora, lo que lo convierte en una alternativa cómoda para todas las mujeres.

Por supuesto, esta opción necesita estar acompañada de una alimentación saludable y actividad física para dar mejores resultados, algo que ella ha seguido al pie de la letra junto con su esposo, el entrenador Toni Costa.

A través de las redes sociales ha dejado constancia que sigue los retos físicos de su marido y su dieta, a cargo de la tendencia del programa de puntos de WW, del que es embajadora.

Te recomendamos en video: