5 películas de Netflix para subir el ánimo y autoestima

Hemos pasados días malos que se han convertido en largos meses. No nos hemos podido ni arreglar, ni visitar amigos que nos transmitan alegría. Vivimos con las noticias de que una pandemia se expande. Tememos contagiarnos. Nos viene el período y caemos al suelo.

En fin, somos muchas las mujeres que no contamos con entusiasmo en estos días. Pero como todo tiene solución te traemos 5 películas de Netflix perfectas para subir el ánimo y la autoestima. Toma nota y no te las pierdas.

1.- Rapera a los 40

Se trata de una comedia de Netflix que te hará reír, pero también reflexionar sobre el lago alegre de la vida. Es escrita, dirigida y protagonizada por Radha Blank, ganadora del último Festival de Cine de Sundance, como directora. Ya solo eso nos da un ejemplo del empoderamiento de la mujer.

Esta divertida producción nos narra la vida de Radha. Ella es una dramaturga que vive en Nueva York, pero a la que la suerte no la acompaña y entra en desesperación por lograr algo importante antes de cumplir los 40 años.

2.- A secret love (Un amor secreto)

El amor bonito existe y este documental de Netflix es una prueba de ello. Nos cuenta la historia de amor entre Terry Donahue y Pat Henschel, quienes debieron amarse en secreto por más de 40 años. Es imposible no llorar con este drama real y reivindicativo.

3.- La increíble Jessica James

En esta película podemos ver el desarrollo de Jessica, quien es una aspirante dramaturga que rompió con su novio recientemente. La protagonista decide tener una cita a ciegas con otro chico para distraerse.

Aunque pareciera una historia de amor más, esta cinta no lo es porque en ella se muestran los retos a los que se enfrenta una mujer feminista pero que a la vez quiere ser romántica ¿Es esto posible? o ¿podemos ser independientes y a la vez melosas con nuestras parejas? Tienes que verla para reflexionar.

4.- Carrie Pilby

Esta película de Netflix te ayudará a subir tus ánimos. Nos emociona poder ver el primer amor desde una perspectiva inteligente y un poco irónico. Se trata de la historia de Carrie es una chica de 19 años muy lista y ya graduada a su edad en nada más y nada menos que la Universidad de Harvards.

No obstante, su inteligencia y los logros académicos, la protagonista vive solitaria en un apartamento y su único amigo es un terapeuta. Pero la historia no tarda en dar un giro que nos sorprenderá.

5.- Amigas con solera

Una historia que nos muestra que la vida nunca termina y que la edad solo es un número en el calendario. Un grupo de mujeres seis mujeres comienzan a cuestionan sus amistad, así como su futuro en un viaje que realizan a California con el objeto de festejar su cumpleaños número 50 ¡Cien por ciento recomendada!

Lee también: “The Crown”: ¿Qué revelará la cuarta temporada de la serie de Netflix?

Te recomendamos en video: