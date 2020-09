La esposa de Daddy Yankee sorprende con su increíble antes y después tras perder peso en cuarentena

Hay unos que aprovecharon la cuarentena para aprender nuevas habilidades, otros vieron todo el catálogo de Netflix y algunos, como Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, emprendieron un plan de pérdida de peso que está dando resultados.

Transcurridos más de seis meses desde que la pandemia explotó en América, ya es tiempo suficiente para notar las transformaciones físicas del reguetonero y su pareja, que dejaron sorprendidos a todos sus seguidores.

La esposa de Daddy Yankee compartió los secretos con los que perdió peso en la cuarentena Mireddys se sumó a la iniciativa del cantante de tener una vida más saludable.

Vestida con un conjunto deportivo y posando frente al espejo, "La Jefa", como le conocen los fanáticos del cantante boricua, parece otra persona gracias a su curvilínea silueta y rasgos faciales más finos.

A través de Instagram, la mujer que acompaña en matrimonio al intérprete de "Gasolina" hace 25 años, obtuvo más de 95 mil 'me gusta' y miles de comentarios alabando su físico.

"Good Morning (Buenos días). Estamos ready (listos)", escribió Mireddys haciendo alusión a Don Don, el nuevo tema de Daddy Yankee estrenado hace unos días.

"Te ves espectacular”; “¡Wow! Estás delgada, regia”; “Siempre has sido bella, ahora resaltando tu belleza”; “Qué cambio”; fueron algunas de las opinones de los sorprendidos con su poderoso antes y después, conforme con People.

El antes de la esposa de Daddy Yankee

En el pasado tanto el artista 43 años como Mireddys han hablado sin tapujos de cómo decidieron recuperar el control de su salud, adquiriendo nuevos hábitos de hacer ejercicio y alejarse de la comida chatarra.

Ambos se han apuntado a un régimen alimenticio keto y a intensas sesiones de entrenamiento con pesas y cardio. De igual manera, la puertorriqueña reveló que perdió 23 libras y que apartó de su vida tentaciones como el refresco.

“Solo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad”, dijo conforme con el citado medio.

