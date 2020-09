La verdadero causa por la que Jessica Mulroney eliminó casi todas sus fotos con Meghan Markle

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle buscaban más independencia y libertad con su salida de la realeza. Para eso tuvieron que enfrentarse a varios desafíos y hasta despedidas. Las estilista Jessica Murloney, quien era una de las mejores amigas de Meghan borró casi todas sus imágenes juntas ¿Por qué?

¿Sueñas con una boda de cuentos de hadas? Ahora puedes casarte en el palacio de William y Kate Los "royals" ofrecen sus espacios para realizar celebraciones.

La relación se rompió desde junio. Entonces, Mulroney se vio involucrada en un escándalo racista. La maquillista de color blanco hizo un imprudente comentario sobre una famosa bloguera de color llamada Sasha Exeter. Esto provocó que Jessica fuera despedida del programa Good Morning America en la ABC. De igualmente fue cancelado su show I Do, Redo en CTV.

Prácticamente la carrera y la reputación de la estilista quedaron arruinadas. Ella esperaba que su amiga de siempre Meghan Markle la apoyara públicamente pronunciándose a su favor sobre el tema. No obstante, la exroyals no dijo ni una palabra al respecto, entre otras cosas, para no verse salpicada por un tema tan delicado como el racismo.

“Estoy cansada de mirarlas”

La antigua amiga de Meghan Markle, consciente de la polémica en la que se había involucrado, desapareció de Instagram. Luego cambió su perfil de privacidad de público a privado y borró varias fotografías, entre ellas las que hasta entonces era una de sus mejores amigas.

Meghan Markle junto a Jessica Murloney. - Agencias

“Mucha gente me está preguntando por qué he borrado ciertas fotos. Digamos que después del acoso y el odio que he tenido que aguantar durante tres años estoy cansada de mirarlas. Por favor, sed amables. Sed bueno. Todos somos personas adultas. Tenéis que parar de comportaros como adolescentes. Las mujeres de verdad no menosprecian así a otras mujeres”, se quejó Jessica Murloney.

No obstante, cuando volvió a abrir su cuenta Instagram, Jessica subió una fotografía de su hijo sonriendo detrás de Meghan Markle cuando ella caminaba hacia al altar en su boda con el príncipe Harry. La estilista acompaño la publicación con la frase: “Veo esto y es pura alegría”. Lo que ha confundido a los cirbernautas y muchos consideran que es un intento desesperado de reconciliación.

Lee también: La princesa Diana usó un traje de baño enterizo negro que es muy favorecedor para todas las mujeres

Te recomendamos en video: