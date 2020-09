¡Increíble! El obstáculo que no permitió a Shakira participar en “Betty la fea”

Todos sabemos que la telenovela Betty la fea se ha considerado el mayor éxito en este género de todos los tiempos. Fue ganadora de ganadora del Guinness Records 2010. Se ha transmitido en más de 80 países desde hace dos décadas. Esta es la fecha en que la historia sigue teniendo una gran audiencia.

Ante el gran fenómeno que desarrolló la historia de la inteligente, pero poco agraciada joven que se enamora de su jefe, fueron muchos los artistas internacionales que tuvieron la suerte de grabar algunas escenas. No obstante, este no fue el caso de Shakira a quien, aunque te parezca increíble, se le presentó un obstáculo que no le permitió participar.

Como te contamos, mientras se desarrollaba la historia y el rating de Betty la fea iba creciendo, no solo filmaron los actores propios de la telenovela. Artista como Olga Tañón, Franco de Vita y Ricardo Montaner atraparon aún muchos más a los fanáticos de la telenovela.

¿Por qué Shakira no estuvo en Betty la fea?

A pesar de que, al igual que Shakira, la telenovela Betty la fea también era colombiana, la barranquillera no tuvo ni una escena en la producción. Los motivos son inimaginables.

Resulta que cuando se estaban realizando las grabaciones de la novela, la famosa cantante vivía en Miami.

Ella aceptó participar en la producción encantado. No obstante, muchos integrantes de la telenovela no contaban con visa para viajar a Estados Unidos. Así que finalmente la intérprete de temas como “Pies deszcalsos” no puso salir en ningún capítulo.

Pero la ausencia de Shakira no detuvo el exitazo en que se convirtió Betty la fea. La novela protagonizada por Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Jorge Enrique Abello (Armando Mendoza) se ha robado el corazón de millones de personas. Hasta ahora, la telenovela ha sido traducida en 30 idiomas y nadie parece cansarse de verla.

