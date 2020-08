Las modelos colombianas más famosas que aparecieron en Betty La Fea

View this post on Instagram

Normalmente en esta época estaría así empacando mi maleta para Colombiamoda, la semana mas emocionante y agitada de mi año laboral durante la cual me encuentro de nuevo con grandes amigos y descubro de primera mano las colecciones de los mejores diseñadores del país y también de los nuevos talentos. Colombiamoda me ha regalado siempre momentos especiales y me ha acompañado a lo largo de mi carrera en diferentes facetas, fué allí en donde @oscardelarenta me descubrió cómo modelo y me llevó a Nueva York a abrirme camino internacionalmente, fue allí en donde presenté la colección que co-crée con mi hermana @rossanacastro de @duplicitystore para @falabella_co y recorrí una pasarela como diseñadora , fue allí donde me estrené como productora y con nuestro grupo de modelos cuando abrimos @grupo4co hace unos años… les confieso que me da nostalgia no poder vivirlo de la misma manera que conocemos, con el minucioso trabajo backstage, el contacto con los modelos, la emoción de la preparación, la adrenalina de las pasarelas y las fiestas de fashion week con los amigos de siempre (gente linda, creativa y trabajadora)! Me hace falta mi equipo de trabajo, los modelos, mis amigos. No se pierdan la edición digital que empieza hoy y sobre todo los invito a que compren talento colombiano y apoyen nuestra industria. #vistetedecolombia #talentocolombiano #colombiamodadigital #colombiamoda2020 #fashionweek