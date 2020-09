'Rebecca', el terrorífico thriller de Netflix que no te puedes perder

'Rebecca', es la nueva película de Netflix que promete mantenerte al borde de tu asiento. Con tan sólo el lanzamiento de su primer adelanto, este thriller psicológico ya se coloca como uno de los estrenos más esperados por los fanáticos del suspenso y el terror.

'Rebecca' llega a Netflix para los amantes del terror y el romance

La cinta protagonizada por Armie Hammer (Call me by your name) y Lily Jammes (Cenicienta), muestra la historia de amor entre un hombre adinerado y viudo, y una mujer joven que trabaja como dama de compañía. Los dos se conocen por accidente en un hotel frente a la playa. Cuando ambos contraen matrimonio y se van a vivir a la propiedad de él.

Una vez en su nuevo hogar, la chica comienza a darse cuenta que una sombra oscura la asecha. Después de algunos días en la casa, bajo el escrutinio de la ama de llaves, se da cuenta que su nuevo esposo guarda secretos sobre la muerte de su ex esposa y que su espíritu podría permanecer dentro de la mansión.

La historia, es una adaptación de la novela gótica de Daphne du Maurier y llegará al catálogo de Netflix el próximo 21 de octubre para complacer a los amantes de lo desconocido. Por ahora, puedes disfrutar del primer adelanto y decidir si será de tus estrenos más esperados del mes.

