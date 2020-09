Thalía se transforma en una encantadora sirena bailando dentro de una piscina

View this post on Instagram

#CosiéndomeelCorazón ❤️ Escrita por Raúl Ornelas y Roberto Ruiz, es una de las canciones de mi disco #PrimeraFila, grabado en vivo en julio del 2009. ➡️ Muy pronto, preventa online del Vinil #ThaliaenPrimeraFila 10° Aniversario (Ed. Especial) #PrimeraFila #1F #Vinil #Vinyl #ThaliaPrimeraFila @mixupteam #Mixup #Thalia1FVinil VIDEO ➡️ YouTube.com/Thalia