Social Distance, la nueva serie de Netflix que retrará el lado más real de la cuarentena

Era cuestión de tiempo para que la cuarentena, un suceso que ha marcado la vida de tantas personas, llegara a la pantalla chica. Lo hará con los visionarios de Netflix, que han querido adelantar a todos creando la serie "Social Distance".

La producción será una antología del periodo de aislamiento social que consolidará el reencuentro de Jenji Kohan con el servicio de streaming, conocida por ser la creadora de las series de televisión Weeds y Orange Is the New Black.

Jenji Kohan y el elenco de Orange is the new black. - Instagram

Según Glamour, constará de ocho episodios y empezará a abordar los primeros meses donde el coronavirus llegó al mundo y cómo los seres humanos le dieron respuesta a un momento tan crucial en la historia.

Asimismo también recreará los cambios que se originaron y los obstáculos que se cruzaron en el camino cuando aún la pandemia sigue siendo tema del presente, probablemente uno de los retos más grandes que tengan al momento de conquistar a la audiencia.

Estos son los estrenos que llegan a Netflix en septiembre y que no te puedes perder Terror, drama, romance, risas y acción invadirán tu pantalla.

Cada entrega de Social Distance será a través de "un lente virtual" por la “la experiencia emocional única de verse obligado a separarse por las circunstancias y no tener más remedio que comunicarse de forma remota y confiar en la tecnología para mantener cualquier sentido de conexión”, indicó Deadline, citado en La Tercera.

La nueva apuesta de Netflix

Por otro lado, se ha dado a conocer que el elenco estará conformado por nombres de lujo. Danielle Brooks, Mike Colter, Oscar Nunez, Peter Scanavino, Lachlan Watson y Marsha Stephanie Blake son las caras que tendrá el proyecto.



Se espera que se estrene durante el otoño y en la producción contó con Diego Velasco en la dirección y los guiones de Hilary Weisman Graham, quienes tuvieron que enfrentar el reto de grabar a distancia, cada uno en sus hogares, conforme con El Comercio.

Por este motivo, igualmente aparecerán miembros familiares del reparto que no son actores ya que intentaron hacer la historia lo más orgánica posible para recrear los hechos sucedidos desde finales de 2019 y todo el 2020.

Te recomendamos en video: