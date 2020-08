Estas películas Disney dejarán de estar disponibles en Netflix ¡así que apresúrate a verlas!

Cada mes Netflix nos sorprende con su catálogo sin embargo, para que entren nuevos títulos, deben de salir los viejos. Especialmente ahora que llegará Disney+ a Latinoamérica, muchas de las películas que pertenecen a la empresa, serán retiradas. Así es, todo el contenido de Disney , Marvel y Pixar deja la plataforma y junto a ellas, algunas más.

Disney+ llegará el 17 de de noviembre a México y algunos países de Latinoamérica.

Tranquila, todavía estás a tiempo de verlas así que aprovecha el tiempo para hacer una maratón. Aquí te decimos las películas que dejarán de estar disponibles a partir de septiembre.

-Ant-Man

-Cars

-Cars 2

-Capitán América: The Winter Soldier

-Buscando a Nemo

-Buscando a Dory

-Intensamente

-Up

-Thor

-Los Increíbles

-Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero

-Los vengadores

-Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian

Al igual que otras plataformas como Netflix y Amazon Prime, Disney+, será un servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company, dirigido a todos los miembros de la familia.

Cuenta con la mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales exclusivas que no podrás dejar de ver. Por si fuera poco, la nostalgia estará a tope pues contiene los cortos animados de Silly Symphonies, con lo que empezó el imperio de Walt Disney. También encontrarás series de Disney Channel como Es Tan Raven y Lizzie McGuire, además de películas originales como Zenon: Girl of the 21st Century, The Cheetah Girls, High School Musical, Camp Rock, entre otras.

Una de las secciones hará que los más grandes recuerden cuando eran niños, con títulos como Juego de Gemelas (1961), Cupido Motorizado, La Isla del Tesoro, Veinte mil leguas de viaje submarino y muchos más.

