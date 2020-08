'Rio' de La Casa de Papel conquista las redes con una foto sin playera

Miguel Herrán, actor que participa en 'La Casa de Papel', dando vida a 'Río', ha cautivado las redes sociales con una fotografía sin ropa que sorprendió a sus seguidores hace algunas horas. Desde su baño, el galán de 24 años decidió posar mostrando su cuerpo con una selfie.

Miguel, posó frente al espejo de su baño mientras fumaba un cigarrillo. La foto del semi desnudo, provocó la sorpresa de sus fans, quienes lo llenaron de comentarios de admiración por su espléndido físico.

A post shared by Miguel Herrán (@miguel.g.herran) on Aug 25, 2020 at 10:18am PDT

El también protagonista de 'Élite', recibió más de dos millones de 'me gusta' en cuestión de horas. Sin embargo, esta foto no tenía el solo propósito de presumir su cuerpo, sino de mostrar una mejoría en su salud física y mental.

El actor confesó anteriormente, que había sufrido de vigorexia, un trastorno que se caracteriza por una obsesión con el ejercicio, y que había afectado su vida por años, ya que le impedía aceptarse tal cual es.

Gracias al tratamiento adecuado, Miguel puso superarlo y llevar una vida más sana. Incluso hace poco, compartió con sus seguidores que se encontraba feliz por haber podido aceptar su cuerpo sin preocuparse por lo que otros pensaban.

“Creo que por primera vez en mi vida me he mirado al espejo y me he aceptado. Creo que por primera vez tampoco me importa si esta foto no os gusta. Esta foto es para mi, para no olvidarme jamás de que el éxito personal está en la aceptación de uno mismo y no en la de los demás”.