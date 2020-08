“Mi bella genio”: mira como luce la actriz a sus 89 años

¿Quién no recuerda a la encantadora dama que salió de una botella de vidrio y que con su magia nos atrapó a todos? Pasan los años y nadie puede dejar de recordar con emoción a Mi bella genio. Te mostramos cómo luce ahora la linda rubia que interpretó el papel.

La espectacular actriz Bárbara Eden cumplió 89 años el 23 de agosto. Para celebrarlo subió una imagen en las redes sociales. Su papel en Mi bella genio le valió dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actriz de una serie de comedia.

No obstante, lo que más se ha llevado la actriz es el cariño del público. Recordamos sus artes de magia buena y su carisma con el astronauta que la descubrió y se convirtió en su amo.Estuvieron durante 5 años al aire desde 1965 hasta 1970.

La edad no le ha robado a la protagonista de Mi bella genio su encanto y simpatía. Sigue igual de hermosa y carismática y es increíble cómo se ha conservado en el tiempo.

It's a very Happy Birthday for our favorite bottled blonde! We welcome everyone to join us in wishing her a #happybirthdaybarbaraeden here on Twitter! – TeamEden pic.twitter.com/MDF1YyPkNV



Lamentablemente el actor Larry Hagman, quien interpretó al guapo astronauta falleció en 2012, pero su legado vivirá para siempre. Recordamos la emoción que sentíamos por la conexión que había entre el amo y la genio y fue para todos un momento de alegría cuando finalmente se enamoraron y casaron.

I just saw the news that Stan Lee has passed away. While I did not know him personally I can say that when I met him he was a charming, delightful rascal! He definitely will be missed. I'd imagine he's soaring through the heavens right about now, shouting EXCELSIOR! -Barbara Eden pic.twitter.com/QY80VtO8FA

— Barbara Eden (@Barbara_Eden) November 12, 2018