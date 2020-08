La derrota del PSG vuelve a Maluma el rey de los memes

Las redes sociales son las que mandan en el mundo de la farándula. El fin de semana todos estaban atentosa la final de la Champions League. Los equipos Bayern Munich y el Paris Saint-Germain (PSG) compitieron por el trofeo. Finalmente, los alemanes obtuvieron el triunfo. Inmediatamente los memes contra Neymar y en apoyo a Maluma se volvieron tendencia en las redes.

Todo comenzó cuando el cantante se ausentó por un tiempo del Instagram. Esto, luego de que Neymar da Silva Santos Júnior Salió dedicándole el tema "Hawái" a su novia Natalia Barulich, quien fue pareja de Maluma.

Esto creó todo un revuelo en las redes. Le hacían burlas al cantante, indicando que aún estaba enamorado de su ex. No obstante, la derrota del PSG volteó todas las cartas. Maluma se volvió el rey de los memes como final ganador.

¿Qué dicen las redes?

La creatividad a la hora de realizar memes sobre cualquier acontecimiento es realmente impresionante. Una de las más virales fue la de Maluma señalando a la pantalla de un televisor. En él se proyecta a Neymar llorando por la derrota de su partido.



Un usuario recordó cómo los otros jugadores del PSG se habrían burlado tanto del reguetonero como de otras personas por su hasta ahora posible triunfo. La imagen muestra a Neymar con los ojos llorosos, mientras que el cantante sonríe y saca la lengua. El tuit acompañado por la frase "El que ríe al último ríe mejor. ‘Vámonos a Hawái’, le diría Maluma a Neymar".

El que ríe al último ríe mejor, vamonos a Hawái, le diría Maluma a Neymar. pic.twitter.com/LaJTOTGtNK — José (@PepeHdz93) August 23, 2020



Muchos cibernautas se apoyaron en la idea de que todo se devuelve en esta vida y aseguraron que la derrota del Paris Saint-Germain era simplemente un karma por lo que ellos había hecho.

Maluma en estos momentos viendo todos los memes que están saliendo por el karma de Neymar y algunos jugadores del PSG pic.twitter.com/kNpqbPEbsO — Are (@arevelrod) August 23, 2020

Lo que piensa Maluma y su triunfo

A su regreso, el cantante señaló que solo se había tomado un tiempo antes de estrenar el álbum por el que trabajó durante toda la cuarentena “"Papi Juancho".

"Realmente no sé lo que pasa y no me importa, porque cada quien hace lo que se le da la gana, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él, al revés me siento muy agradecido con todo el equipo de París por poner esa canción al terminar el partido", afirmó Maluma.

Sobre futbolista opinó: "Soy un fanático enfermo del fútbol y a Neymar le deseó todo el éxito del mundo y no le deseo el mal a nadie, no me desgasto con esas cosas".

El tema de Maluma “Hawai” obtuvo el quinto lugar top 50 global de Spotify y las visualizaciones no se detienen. Por el que el cantante está sumamente agradecido con sus seguidores.

