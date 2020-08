Toni Costa habla de su diferencia de edad con Adamari López y demuestra que es perfecto

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más estables del espectáculo. Desde que comenzaron su relación. ambos han demostrado su gran amor y complicidad, sin embargo una de las interrogantes que frecuentemente se hace a la pareja, es su diferencia de edades. Ante este cuestionamiento, Toni finalmente aclaró lo que piensa.

Toni Costa respondió en una entrevista para el canal Ve Plus, que a pesar de tener una diferencia de 13 años de edad con la actriz, siempre han mantenido una gran conexión, dejando claro que la edad no es impedimento para formar una relación.

Ambos se conocieron durante la grabación del programa 'Mira quién baila', donde el bailarín era la pareja de baile de la conductora. Ambos quedaron flechados y también ganaron el primer lugar en la competencia.

De acuerdo con Toni, todo comenzó con un tango. El sensual baile, hizo que ambos se enamoraran. La producción, le pidió que le diera un beso a Adamari al final del baile sin que ella lo sospechara. Sin embargo, a él no le pareció correcto acercarse sin su consentimiento y se lo comentó a la actriz.

"Yo te respeto, no quiero que pienses que me estoy aprovechando, no me quiero encontrar con un guantazo en pleno show, pero quiero que sepas que me lo han dicho ¿Qué hacemos?"