Geraldine Bazán fue captada con este galán en la playa y despiertan rumores de romance

View this post on Instagram

#Repost @chismeenvivo ・・・ Así andan #joseron y #geraldinebazan en #tulum ¿romance en puerta? ¿Coincidencia? Por lo pronto la #pregunta es ¿y las #mascarillas y el #distanciamientosocial? 😷😉 #chismeenvivo #estrellatv #javierceriani #elisaberistain #vamooo