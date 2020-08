Elizabeth Debicki, la bella actriz que será la princesa Diana en The Crown ¿Se parecen?

La serie de Netflix, The Crown, está llegando a su fin y para ello sus productores están trabajando para mantener el gran casting que los ha caracterizado. La última en sumarse es la australiana Elizabeth Debicki, que encarnará a la princesa Diana.

Según Hola, la actriz de 29 años aparecerá en la quinta y sexta temporada para recrear los últimos años de Lady Di en la familia británica cuando se produjo su distanciamiento y posterior divorcio con el príncipe Carlos, lo que le pondrá fin a la historia.

Actualmente los seguidores de la producción están esperando el estreno de la cuarta entrega donde ingresará a la trama una joven Diana Spencer a la realeza, personificada por Emma Corrin, una actriz británica de 24 años de la cual ya han circulado algunas fotografías en el papel.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020